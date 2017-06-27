Краткосрочные ориентиры пары EUR/USD - 1.11-1.13 - "Нордеа Банк"

"Доллар накануне не смог продемонстрировать однозначной динамики, - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Первоначально «американец» укреплялся на комментариях главы ФРБ Сан-Франциско, который высказал уверенность в том, что инфляция в следующем году возрастет до 2%, что в свою очередь служит весомым аргументом в пользу дальнейшего постепенного увеличения ставки процента. Однако вышедшие после невыразительные макро- данные свели на нет рост. Сегодня рынки активно реагировали на выступление главы ЕЦБ. Суммируя речь Драги, итоги выглядят следующим образом: монетарная политика эффективна - все признаки указывают на более уверенное восстановление еврозоны; монетарные стимулы необходимо продолжать; следует обеспечить возврат инфляции к целевому уровню; изменение параметров политики должно быть постепенным с учетом сохраняющейся неопределенности. Т.о. несмотря на то, что речь в контексте регулятора носила «голубиную» тональность, рынки предпочли сфокусироваться на позитивных сигналах о состоянии и перспективах экономики". Пара EUR/USD ощутимо выросла, на текущий момент торги проходят в районе отметок 1.125. В вечерние часы в фокусе выступление главы ФРС, которая как ожидается, подтвердит «ястребиный» настрой американского регулятора. Как итог USD имеет шансы отыграть потери первой половины торгов. Краткосрочные ориентиры EUR/USD - 1.11-1.13".

Рубль относительно стабилен, констатирует эксперт банка. Дальнейшие попытки нефти карабкаться вверх и фактор налогового периода, наряду с окончанием квартала, продолжают поддерживать рубль. Отдельно стоит отметить снизившееся в последнее время давление в части геополитических опасений/рисков, что подтверждает динамика CSD 5Y на РФ, а также восстановление умеренного оптимизма ко всем ЕМ валютам. Краткосрочно USD/RUB – 58.4-60.0.