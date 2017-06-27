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27 июня 2017 года 13:45
Краткосрочные ориентиры пары EUR/USD - 1.11-1.13 - "Нордеа Банк"
"Доллар накануне не смог продемонстрировать однозначной динамики, - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Первоначально «американец» укреплялся на комментариях главы ФРБ Сан-Франциско, который высказал уверенность в том, что инфляция в следующем году возрастет до 2%, что в свою очередь служит весомым аргументом в пользу дальнейшего постепенного увеличения ставки процента. Однако вышедшие после невыразительные макро- данные свели на нет рост. Сегодня рынки активно реагировали на выступление главы ЕЦБ. Суммируя речь Драги, итоги выглядят следующим образом: монетарная политика эффективна - все признаки указывают на более уверенное восстановление еврозоны; монетарные стимулы необходимо продолжать; следует обеспечить возврат инфляции к целевому уровню; изменение параметров политики должно быть постепенным с учетом сохраняющейся неопределенности. Т.о. несмотря на то, что речь в контексте регулятора носила «голубиную» тональность, рынки предпочли сфокусироваться на позитивных сигналах о состоянии и перспективах экономики". Пара EUR/USD ощутимо выросла, на текущий момент торги проходят в районе отметок 1.125. В вечерние часы в фокусе выступление главы ФРС, которая как ожидается, подтвердит «ястребиный» настрой американского регулятора. Как итог USD имеет шансы отыграть потери первой половины торгов. Краткосрочные ориентиры EUR/USD - 1.11-1.13". Рубль относительно стабилен, констатирует эксперт банка. Дальнейшие попытки нефти карабкаться вверх и фактор налогового периода, наряду с окончанием квартала, продолжают поддерживать рубль. Отдельно стоит отметить снизившееся в последнее время давление в части геополитических опасений/рисков, что подтверждает динамика CSD 5Y на РФ, а также восстановление умеренного оптимизма ко всем ЕМ валютам. Краткосрочно USD/RUB – 58.4-60.0.
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27 июня 2017 года 17:58
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): покупка акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) против продажи привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), говорится в обзоре "БКС". "На данный момент мы не видим причин держать... читать дальше
.27 июня 2017 года 17:25
На протяжении двух последних недель единая валюта в паре с долларом демонстрировала невнятные торги, предпринимая безуспешные попытки пробоя уровня 1.12, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но сегодня котировки резко взлетели к максимумам... читать дальше
.27 июня 2017 года 16:55
Перед выходом данных от API российские фондовые индексы будут снижаться вслед за ценами на нефть - Dukascopy Bank SA
"По итогам первой половины торговой сессии вторника, 27 июня, европейские индексы акций снизились в среднем на 0,5% на опасениях ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что... читать дальше
.27 июня 2017 года 16:20
"Рубль начинал день вполне сильно, но затем ослаб даже на фоне растущей нефти, - комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2740 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,18%, недельная – до 9,21%, а месячная –... читать дальше
.27 июня 2017 года 15:48
Москва. 27 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на уверенное восстановление цен на нефть, рубль снижается к бивалютной корзине из-за отсутствия спроса в завершающие дни налогового периода, а также в связи с уверенным ростом евро на мировом рынке. читать дальше
.27 июня 2017 года 15:36
Настроения инвесторов на фондовых рынках Европы во вторник незначительно ухудшились после очередного выступления главы ЕЦБ, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Господин Драги вновь заявил о восстановлении европейской экономики, при этом дал понять, что рисков инфляционного давления он не... читать дальше
.27 июня 2017 года 15:07
"В понедельник на торгах московской биржи акции АФК «Системы» упали на фоне новостей об аресте акций МТС, Медси и БЭКС. Сегодня падение продолжается, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Напомним, что Роснефть подала иск к Системе на 170 млрд... читать дальше
.27 июня 2017 года 14:35
"Пара EUR/USD резко рванула вверх, обновив 2-недельный рекорд на уровне 1,1265, - констатирует старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева. - Поддержал единую валюту Марио Драги. Во время своего выступления на экономическом форуме он заявил, что центробанк скоро выйдет из режима... читать дальше
.27 июня 2017 года 14:08
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Доллар на Московской бирже делает попытки закрепиться выше 59-рублевой отметки, однако рубль не спешит сдавать позиции, получая поддержку в условиях налогового периода и продолжающегося роста нефтяных котировок, отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и... читать дальше
.27 июня 2017 года 13:25
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует покупать еврооблигации "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) в случае снижения стоимости этих бумаг на новостях об аресте 31,7% акций компании, говорится в обзоре ФГ. Как сообщалось, на ряд активов АФК "Системы" наложен арест в рамках разбирательства... читать дальше
.27 июня 2017 года 13:00
АФК "Система" может недополучить порядка 17-18 млрд руб. дивидендов в 2017г от арестованных активов - ГПБ
АФК "Система" (MOEX: AFKS) может недополучить порядка 17-18 млрд рублей дивидендов в 2017 году от арестованных активов, говорится в обзоре Газпромбанка (ГПБ). Как отмечается в сообщении, текущая стоимость арестованных активов примерно соответствует сумме претензий "Роснефти" (MOEX: ROSN) и... читать дальше
.27 июня 2017 года 12:40
По мнению экспертов ВТБ Капитала, динамику рынка ОФЗ по-прежнему определяют зарубежные инвесторы. Вчера их интерес с дальнего сегмента кривой переключился на среднесрочные выпуски, что привело к существенному увеличению объема сделок в некоторых из них. В частности, оборот в выпуске ОФЗ-26209 (YTM... читать дальше
.27 июня 2017 года 12:28
"Важнейшей новостью дня стал арест акций дочерних компаний АФК Система на сумму более $2,5 млрд в преддверии заседания суда, на котором будет рассмотрен вопрос удовлетворения требований Роснефти на сумму более 170 млрд руб., - сообщает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК... читать дальше
.27 июня 2017 года 12:11
"Основным фактором для глобальных рынков по-прежнему является динамика цен на нефть – их 20%-е падение по итогам мая усилило опасения, связанные с рисками дезинфляции в США и странах еврозоны. Цены на нефть также, бесспорно, являются одним из наиболее значимых факторов для курса рубля. При этом... читать дальше
.27 июня 2017 года 12:00
Условия российского денежно-кредитного рынка вчера ожидаемо ухудшились в ответ на уплату основных налоговых платежей июня, которые отвлекли из банковской системы около 910 млрд руб., указывают эксперты банка "Зенит". Уровень краткосрочных процентных ставок вчера поднялся незначительно. На рынке... читать дальше
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