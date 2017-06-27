Сегодня пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне 58,60–58,80 - SBERBANK CIB

"Основным фактором для глобальных рынков по-прежнему является динамика цен на нефть – их 20%-е падение по итогам мая усилило опасения, связанные с рисками дезинфляции в США и странах еврозоны. Цены на нефть также, бесспорно, являются одним из наиболее значимых факторов для курса рубля. При этом краткосрочные перспективы российской валюты в последнее время стали более оптимистичными. Последовательное, хотя и не очень значительное, восстановление котировок Брент означает улучшение ожиданий на ближайший период, и если по итогам сегодняшних торгов цены на нефть закрепятся выше отметки $46,00 за баррель, можно будет говорить об устойчивости позитивного тренда. Помимо положительного импульса, который обеспечил нефтяной рынок, вчера

рублю оказал поддержку активный спрос со стороны российских компаний в преддверии налоговых выплат. Очередные крупные платежи предстоят российским налогоплательщикам в ближайший четверг. Сегодня пара USD/RUB, по нашим оценкам, будет колебаться в диапазоне 58,60–58,80", - отмечают эксперты SBERBANK CIB.