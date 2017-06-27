Спекулятивный интерес к рублю угасает - Банк "Зенит"

Условия российского денежно-кредитного рынка вчера ожидаемо ухудшились в ответ на уплату основных налоговых платежей июня, которые отвлекли из банковской системы около 910 млрд руб., указывают эксперты банка "Зенит". Уровень краткосрочных процентных ставок вчера поднялся незначительно. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 9.12% годовых (+12 бп), 7-дневные – под 9.13% годовых, междилерское репо с облигациями на 1 день – под 9.07% годовых (+26 бп). До конца недели рынку предстоит пережить финальных платеж месяца. На уплату налога на прибыль в среду потребуется еще около 200 млрд руб. С учетом текущего состояния рынка, оставшийся платеж вряд ли окажет влияние на ликвидность и ставки.

Торги на валютном рынке вчера протекали волатильно. Рубль четко следил за колебаниями нефтяных котировок, но благодаря активности экспортеров смог умеренно укрепиться к концу дня. Курс доллара на закрытие биржи составил 58.77 руб. (-62 коп.), курс евро – 65.72 руб. (-76 коп.). На международном валютном рынке

доллар немного укрепился к евро в ожидании сегодняшнего выступления главы ФРС США. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 10 бп до $1.1180.

"Цены на нефть пытаются реализовать коррекционный сценарий, что удается с трудом, - комментируют эксперты банка "Зенит". - Несмотря на ожидания дальнейшего сокращения запасов нефти в США, инвесторы не торопятся покупать подешевевшее сырье, опасаясь роста избытка предложения, прежде всего со стороны американских нефтедобытчиков. Спекулятивный интерес к рублю угасает, о чем говорит статистика по открытым форвардным контрактам на укрепление рубля. По состоянию на 20 июня по данным CFTC их насчитывалось всего 1.4 тыс., что является минимумом текущего года и выглядит низким по сравнению с пиком текущего года – 20.2 тыс., зафиксированного в конце апреля. Тем не менее, речь скорее идет не о распродаже рублей, поскольку высокая вмененная доходность позволяет удерживать позиции в рублевых активах без ожиданий притока нового капитала и укрепления российской валюты".