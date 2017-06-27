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27 июня 2017 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел во главе с "Системой" из-за ареста ее активов

Москва. 27 июня. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексу ММВБ на новостях об аресте активов АФК "Система", откат сдерживается подросшей нефтью и ослаблением рубля.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1857,38 пункта (-0,2%), индекс РТС - 991,3 пункта (-0,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар вырос до 59,03 рубля (+0,26 рубля).

АФК "Система" в понедельник вечером сообщила об аресте ряда активов холдинга в рамках разбирательства по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Башнефти" (MOEX: BANE) на 170,6 млрд рублей, в том числе крупного пакета акций его ключевой "дочки" - ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS).

Акции АФК "Система" на пике падения утром во вторник теряли в цене 17,7% (до 10,7 рубля), однако к 11:00 МСК бумаги скорректировались и стоили 11,8 рубля (-9,2%).

Также подешевели акции "Мобильных телесистем" (-3,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%).

Выросли акции "Башнефти" (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%).

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс в понедельник высказался за дальнейшее постепенное повышение процентных ставок Федрезерва. Он ожидает усиления инфляции до целевых 2% в следующем году и еще большего снижения безработицы.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной, подросла Япония на фоне ослабления иены относительно доллара США. В Европе индексы снижаются (FTSE, CAC40, DAX теряют 0,2-0,5%), но растет нефть.

Внимание трейдеров во вторник направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, которая примет участие в открытой дискуссии об экономических перспективах в Лондоне 27 июня. Инвесторы надеются, что Дж.Йеллен подтвердит "ястребиный" настрой, продемонстрированный ею ранее в этом месяце в ходе пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва.

На нефтяном рынке цены закрепились выше $46 за баррель Brent на ожиданиях сокращение товарных запасов углеводородов в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $46,33 за баррель (+0,6% и +0,6% накануне), августовская цена WTI - $43,63 за баррель (+0,6% и +0,9% в понедельник).

По оценкам Thomson Reuters, обвал нефтяного рынка по итогам первого полугодия в процентном выражении будет самым значительным с конца 90-х годов.

Как отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков "КИТ Финанс Брокер" Василий Копосов, акции "Системы" ощутимо провалились в начале торгов после того, как накануне вечером неожиданно в качестве обеспечительных мер были арестованы принадлежащие "Системе" акции "МТС", "Медси" и "БЭСК". Теперь надежд на мирное урегулирование конфликта с "Роснефтью" практически не осталось. Под риском оказались и акции "МТС": постановление судебного пристава ограничивает право АФК "Система" на получение дивидендов на акции телекоммуникационной компании. Во вторник начнутся слушания в суде в Уфе, инвесторам лучше наблюдать со стороны за развитием событий и не ловить "падающие ножи", считает эксперт.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что главной новостью для российского рынка стал арест акций "МТС" в связи с делом АФК "Система". Сообщение о том, что большая часть (но не весь пакет) акций "МТС", принадлежащих "Системе", "заморожена" как обеспечение по иску "Роснефти", вызвало резкое падение котировок "МТС" на американских площадках.

Слушания по иску "Роснефти" к АФК "Система" состоятся во вторник в Башкортостане, также во вторник будут опубликованы индексы потребительских настроений в Италии и США, индекс ФРБ Ричмонда. В США выступят четверо высокопоставленных представителей Федрезерва, включая его председателя Дж.Йеллен. Кроме того, внимания заслуживают данные Американского института нефти по товарным запасам углеводородов - статистика будет иметь большое значение для нефтяного рынка.

Заслуживает внимания и то, что администрация президента США Дональда Трампа публично предупредила сирийские власти: официальный Дамаск подозревается в подготовке к применению химического оружия, и если эти подозрения подтвердятся, США прибегнут к военным действиям. Такие предупреждения - нечастое явление, и это событие должно напомнить инвесторам, что сирийский конфликт, в который вовлечены как США, так и Россия (причем их деятельность в этой стране не согласована), может быть чреват сильными потрясениями в мировой политике и, как следствие, на глобальных рынках.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, рынок акций оказался под давлением, поскольку арест активов АФК "Система" в рамках иска "Роснефти" к АФК нивелирует позитив от плавно дорожающей нефти, а также уверенности Китая в лице премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в том, что целевой уровень роста экономики 6,5% будет достигнут, а системные риски останутся под контролем.

Кроме того, росту осторожности способствуют ожидания выступления главы ФРС Дж.Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги. Ряд экспертов начинают с меньшим оптимизмом смотреть на перспективы американской экономики и опасаются, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика ФРС может вызвать торможение.

Управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин отмечает, что способность индекса ММВБ закрепиться выше 1850 пунктов дает надежду на продолжение небольшого роста. В ближайшие 2-3 недели этому будут способствовать многочисленные отсечки под дивиденды, что обычно вызывает закрытие коротких позиций. На этой неделе состоится большое количество собраний акционеров, любая информация с которых может оказывать влияние на котировки акций, в том числе и утверждение предложенных советами директоров дивидендов.

Руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский полагает, что если цены на нефть не развернутся вверх, рубль продолжит снижение на фоне окончания фактора налогового периода, который поддерживал его в последние дни вместе с отскоком котировок нефти. Вероятно, в ближайшее время доллар поднимется до 60 рублей, евро - до 67 рублей, преодоление этих уровней откроет рублю дорогу для более масштабного падения.

Во вторник из важных событий интересными будут выступления руководителей ЦБ Великобритании и ФРС. Кроме них будут комментировать перспективы монетарных политик заместитель главы Резервного банка Австралии Гай Дебелль, представители Федрезерва Дж.Уильямс и Патрик Харкер.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник просели акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-7,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-4,4%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3% и -2,8% "префы").

Подорожали бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+13,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,2%), Lenta Ltd (MOEX: LNTA) (+2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,621 млрд рублей (из них 0,963 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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