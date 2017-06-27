АФК "Система" может недополучить порядка 17-18 млрд руб. дивидендов в 2017г от арестованных активов - ГПБ

АФК "Система" (MOEX: AFKS) может недополучить порядка 17-18 млрд рублей дивидендов в 2017 году от арестованных активов, говорится в обзоре Газпромбанка (ГПБ).

Как отмечается в сообщении, текущая стоимость арестованных активов примерно соответствует сумме претензий "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Башнефти" (MOEX: BANE) к "Системе".

"Для оценки потерь АФК "Система" необходимо дождаться решения суда. При этом стоит заметить, что арест активов осложняет возможности холдинга по привлечению средств для финансирования иска в случае проигрыша. В частности, компания может недополучить порядка 17-18 млрд рублей дивидендов в 2017 году от арестованных активов", - считают аналитики банка.

В то же время они пишут, что "нельзя исключать, что арест активов может оказаться лишь техническим в случае благоприятного исхода суда для АФК "Система".

Эксперты Газпромбанка ожидают негативной реакции рынка на решение об аресте ряда активов холдинга как в акциях, так и в облигациях "Системы". Более того, по их мнению, это решение может отрицательно сказаться и на акциях "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС). Однако в долгосрочной перспективе аналитики не видят операционных и финансовых рисков для бумаг МТС.

АФК "Система" владеет 50,03% акций оператора МТС, это ключевая "дочка" холдинга.

В понедельник вечером АФК сообщила об аресте ряда активов холдинга в рамках разбирательства по иску "Роснефти" и "Башнефти" на 170,6 млрд рублей.

Согласно сообщению, управление Федеральной службы судебных приставов по Москве направило АФК постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие корпорации и АО "Система-Инвест" 31,76% акций в уставном капитале ПАО "МТС", 100% акций в уставном капитале АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций в уставном капитале АО "БЭСК".

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках судебного разбирательства с "Роснефтью" и "Башнефтью".