Рынок акций имеет хорошие шансы вырасти по итогам дня на 1–1,5% - ИК "Фридом-Финанс"

"Важнейшей новостью дня стал арест акций дочерних компаний АФК Система на сумму более $2,5 млрд в преддверии заседания суда, на котором будет рассмотрен вопрос удовлетворения требований Роснефти на сумму более 170 млрд руб., - сообщает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. - Акции Системы и МТС ожидаемо падают, хотя на общую динамику торгов это влияет слабо. На мой взгляд, инвесторы, оставшиеся на рынке, за долгие годы привыкли к подобным новостям, поэтому дело Системы инвестиционный климат в целом не ухудшает. В случае удовлетворения иска на сумму, значительно меньше заявленной, судьба холдинга будет зависеть от оставшихся акций «дочек», но рынок в целом отреагирует на новость, скорее, позитивно. Помимо Системы в фокусе сегодня выступления Марио Драги и Джанет Йеллен, а также публикация индекса потребительской уверенности и индекса цен на жилье в США. Я полагаю, хорошая статистика будет драйвером для роста, и, несмотря на важные корпоративные события в России, рынок имеет хорошие шансы на рост по итогам дня на 1–1,5%. Ориентир по индексу ММВБ: 1860–1880 п. Пара USD/RUB будет следовать за нефтью, на которую окажут влияние неофициальные данные по запасам от API; ориентируюсь на уровень 59 к концу дня".