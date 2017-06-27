К осени диапазон 62-65 руб. за доллар США представляется наиболее реалистичным - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Первая волна ослабления рубля на фоне изменения ставок и падающей нефти закончилась на уровне 60р. за доллар. Вернувшийся спрос в дальние выпуски ОФЗ поможет рублю укрепиться в диапазон 58-59 на этой неделе. После этого мы ожидаем дальнейшего ослабления рубля, будет этот процесс плавным или скачкообразным, предсказать невозможно, но к осени диапазон 62-65 р. представляется наиболее реалистичным", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.