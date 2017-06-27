С технической точки зрения у рубля есть шансы на движение в сторону 56 за доллар - Локо Банк

"Продолжающееся восстановление цен на нефть, которое позволило Brent вернуться к 56,2 за баррель, дало возможность для укрепления рубля. Впрочем, в начале торгов во вторник нацвалюта практически стояла на месте, незначительно дорожая к доллару и немного слабее к евро. Судя по всему, фаза консолидации будет продолжена, а торги будут проходить около отметок 59 за доллар и 66 за евро, отклоняясь от этих значения на 30-50 коп. Рынок вновь поверил в российские ОФЗ, популярность кэрри с рублем остается высокой, поэтому российская валюта вновь потеряла корреляцию с нефтью, слабо реагируя на изменения. С технической точки зрения у рубля есть шансы на движение в сторону 56 за доллар, но пока более вероятным выглядит постепенное возвращение к отметкам в 58,15-58,25 к доллару. Внешний фон пока складывается достаточно позитивно для рубля, и эти ожидания сохранятся, учитывая возможную встречу президентов России и США в начале июля. По крайней мере, это будет подогревать рынок", - комментирует ситуацию на валютном рынке заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.