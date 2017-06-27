Курс рубля к доллару может корректироваться до уровня 59,4 - РосЕвроБанк

"На фоне незначительного восстановления цен на нефть, курс российской валюты существенно укрепился в начале недели, в результате чего курс доллара просел ниже отметки 59 рублей. На фоне происходящих событий на рынке, сам факт стабилизации цен на нефть вблизи текущих уровней может оказаться на руку национальной валюте. Несмотря на угрозы США ввести санкции, запрещающие покупку госдолга России, интерес к ОФЗ остается довольно. Однако фактор налогового периода, пик которого пришелся на 26 июня, уже не будет оказывать поддержку рублю. В результате, курс рубля к доллару может скорректироваться до уровня 59,4 за доллар. В том случае, если поддержки со стороны нефти не будет, то рубль уйдет существенно ниже в ближайшей перспективе, к 62 по доллару и 68-69 по евро в среднесрочном периоде. Это же произойдет при наличии других негативных факторов", - прогнозирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.