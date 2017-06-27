Минфин не откажется от защитной стратегии на аукционах по размещению ОФЗ - Росбанк

"В понедельник ОФЗ пользовались спросом наравне с другими локальными долговыми сегментами развивающихся стран (Мексика, Венгрия, Бразилия, Румыния). Кривая доходностей российского госдолга скорректировалась вниз на 3 бп в краткосрочных выпусках и 5 бп в долгосрочных бумагах, что намекает на комфортность условий для пополнения длинных позиций. как со стороны геополитического фона, так и динамики индекса доллара (DXY -0.6% c начала прошлой недели). Улучшение конъюнктуры локального рынка, тем не менее, может оказаться недостаточным для ухода Минфина от защитной стратегии на аукционах по размещению ОФЗ. Мы ожидаем сегодня повторения параметров размещения прошлой недели и объявления о предложении 30 млрд руб. в 2 выпусках: 26220 (5.5 лет), 26219 (9лет)", - комментируют ситуацию на рынке рублевого долга эксперты Росбанка.