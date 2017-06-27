ИК "Открытие Капитал" поставила на пересмотр оценку и рейтинг для GDR "Системы" из-за ареста ряда принадлежащих холдингу активов

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" поставила на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS), говорится в обзоре ИК.

В понедельник вечером АФК "Система" сообщила об аресте ряда активов холдинга в рамках разбирательства по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Башнефти" (MOEX: BANE) на 170,6 млрд рублей.

Согласно сообщению, управление Федеральной службы судебных приставов по Москве направило АФК постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие корпорации и АО "Система-Инвест" 31,76% акций в уставном капитале ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), 100% акций в уставном капитале АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций в уставном капитале АО "БЭСК".

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках судебного разбирательства с "Роснефтью" и "Башнефтью".

АФК "Система" владеет 50,03% акций оператора МТС, это ключевая "дочка" холдинга.

Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) МТС от аналитиков "Открытия Капитал" составляет $10,9 за штуку, рекомендация дается "покупать".

Текущая стоимость GDR "Системы" составляет порядка $4,64 за штуку.