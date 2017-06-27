Рекомендуем сохранять короткие позиции с целью снижения нефти ниже $43 за баррель - AMarkets

"Котировки нефти марки Brent завершили первую торговую сессию недели на положительной территории, восстановившись до уровня $46,16 за баррель, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Основной причиной роста стоимости нефтяного актива, по мнению эксперта, выступили прогнозы относительно вероятного снижения запасов нефти в США. Эксперты энергетического рынка полагают, что тропический шторм в Мексиканском заливе, нарушивший работу ряда глубоководных нефтяных платформ, мог привести к существенному снижению запасов сырой нефти на прошлой неделе. Однако, снижение запасов нефти в течении последних двух недель так и не смогло убедить трейдеров переквалифицироваться в покупателей актива.

"Дело в том, что участники рынка внимательно изучают динамику изменения запасов не только нефти, но и бензина, отражающего состояние внутреннего спроса, - объясняет А. Деев. - Не менее интересным является отчёт по росту добычи нефти в США, согласно которому, производство нефти с начала 2017 года только увеличивается. На рынке продолжаются разговоры о том, что Организация стран-экспортеров нефти потерпела полный крах в своих усилиях, даже несмотря на рекордные показатели соблюдения обязательств по снижению добычи. В пятницу компания Baker Hughes сообщила о 23-м недельном увеличении числа действующих нефтяных установок США, что сигнализирует и росте предложения со стороны США. Кроме того, дополнительные поставки стоит ожидать со стороны Ливии и Нигерии. Поскольку рост предложения по-прежнему опережает спрос, рекомендуем сохранять короткие позиции с целью снижения нефти ниже $43 за баррель".