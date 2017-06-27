Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне повышения нефтяных цен

Москва. 27 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря росту цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,61-58,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,64 руб./$1 (-12,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 65,63 руб./EUR1 (-9 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась на 11,06 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 61,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 35,89 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 45,16 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов во вторник благодаря нефти, дорожающей четвертую сессию подряд, так как трейдеры рассчитывают на значительное сокращение товарных запасов углеводородов в США. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,7% - до $46,36 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,65% - до $43,50 за баррель.