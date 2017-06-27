На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 27 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой тенденции. Dow Jones Industrial Average вырос после снижения по итогам четырех сессий подряд, Standard & Poor's 500 также увеличился на фоне подъема цен так называемых защитных акций, в число которых входят в том числе телекоммуникационные и энергоснабжающие компании. Между тем Nasdaq Composite потерял за день 0,3% вслед за падением котировок бумаг высокотехнологических компаний.

Опубликованная в понедельник в США статистика была негативной. Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли США. Аналитики в среднем ожидали менее значительного сокращения - на 0,8%. Показатель снизился по итогам второго месяца подряд, причем майское снижение стало максимальным за полгода. Помимо этого, индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в мае упал до многомесячного минимума, составив минус 0,26 пункта против 0,57 пункта в предыдущий месяц.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно во вторник. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%. Поддержку японскому рынку акций во вторник оказало ослабление иены относительно доллара США.

Внимание трейдеров во вторник направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, которая примет участие в открытой дискуссии об экономических перспективах в Лондоне 27 июня. Инвесторы надеются, что Дж.Йеллен подтвердит "ястребиный" настрой, продемонстрированный ею ранее в этом месяце в ходе пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва.

В свою очередь нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник четвертую сессию подряд, трейдеры рассчитывают на значительное сокращение товарных запасов углеводородов в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК увеличилась на 0,48% - до $46,05 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,41% - до $43,56 за баррель. В понедельник обе марки завершили торги в "зеленой зоне", Brent поднялась на 0,6%, до $45,83 за баррель, WTI - на 0,9%, до $43,38 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник немного подросла по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,472 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,089 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 июня вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню (за счет заметного роста стоимости облигаций "Транснефть-001P-05", вернувшихся к привычным ценовым уровням после падения на прошлой неделе) и составил 105,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (24-26 июня) 0,17%, поднявшись до 514,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-05" (+2,4%), "Сбербанк БО-18" (+0,3%) и "РЖД-23" (+0,28%), а в лидерах снижения - "Роснефть-001Р-02" (-0,5%), "Мостотрест-07" (-0,49%) и "Бинбанк БО-05" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-02Р объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги прошел 14 июня. Ставка 1-го купона облигаций по итогам сбора заявок установлена на уровне 8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,84% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ООО "Рэдванс" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П04 на 3,5 млрд рублей и серии БО-П05 на 11,5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 22 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов бондов БО-П04 и ставки 2-6-го купонов бондов БО-П05. Срок обращения бумаг БО-П04 - 5 лет, БО-П05 - 6 лет. Оба выпуска размещены в рамках программы биржевых бондов ООО "Рэдванс" на 15 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 20-го купона облигаций 3-й серии в размере 10,25% годовых (25,55 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила облигации 3-й серии на 7 млрд рублей в октябре 2012 года. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставки 5-10-го купонов установлены в размере 10,75% годовых, 11-го купона - 15,25% годовых. Ставка 12-20-го купонов равна ключевой ставке ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 1,25%. При этом максимальная ставка установлена в размере 18% годовых, минимальная ставка - 10% годовых. Срок обращения облигаций - 15 лет. Бумаги имеют 60 квартальных купонов.

Лизинговая компания ООО "Каркаде" выкупила в рамках оферты 823,766 тыс. биржевых облигаций серии БО-02. Выкуп проходил по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 668 рублей, плюс накопленный купонный доход в размере 18,16 рубля. Размер выплат на приобретение бондов составил 565 млн 235 тыс. 278,56 рубля. Как сообщалось ранее, компания 27 июня досрочно погасит все биржевые облигации БО-02, которые выкуплены по данной оферте. "Каркаде" разместила 3-летние облигации серии БО-02 объемом 2,5 млрд рублей в апреле 2016 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-8-го купонов установлена в размере 15,75% годовых. По выпуску также предусмотрена 2-летняя оферта с исполнением 26 апреля 2018 года. По бондам предусмотрено амортизационное погашение: в даты выплаты 1-11-го купонов будет погашено по 8,3% от номинала, 12-го купона - 8,7% от номинала.