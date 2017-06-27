До получения четких данных об эффективности мер ОПЕК+ Brent может находиться в диапазоне 45-50 долл. за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка ждут, что в США по итогам прошлой недели снова будет зафиксировано падение коммерческих запасов сырой нефти и бензина, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 27 июня в 9:30 по московскому времени торговались на уровне 46,24 доллара за баррель, прибавив с открытия недели на 1,0%. Американский эталон WTI находился в районе 43,54, дорожая за этот период на 0,8%.

Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, участники рынка ожидают, что Агентство энергетической информации (EIA) в среду по итогам прошлой недели зафиксирует падение запасов нефти на 1,9 миллиона баррелей до 507,2 миллиона, а бензина - на 100 тысяч баррелей до 241,8 миллиона.

"Цены на нефть за последний месяц достигли очень низких уровней. Сейчас они торгуются на минимумах с ноября 2016 года, а это было до решения ОПЕК+ сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей. Несмотря на весь негатив из-за роста добычи в США и Ливии, эти уровни многим могут казаться не очень обоснованными. Соответственно, любые позитивные новости могут стать поводом для покупок. Другое дело, что настроения на рынке сейчас таковы, что любой рост к 50 долларам может спровоцировать еще одну волну распродаж. Полагаю, что до момента, пока мы не получим четких данных, подтверждающих эффективность мер ОПЕК+, направленных на снижение мировых запасов нефти, Brent может находиться в диапазоне 45-50 долларов за баррель", - резюмирует эксперт ГК.