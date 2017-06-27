Во вторник снова будут падать акции АФК Система - КИТ Финанс Брокер

"Российский рынок в понедельник утром вырос, но после обеда все повышение было компенсировано, - констатирует начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов. - Торги закрылись на уровне 1860,4 пункта по индексу ММВБ и 992,8 пунктов по индексу РТС. Внешний фон перед открытием торгов неоднозначен. Снова будут падать акции АФК Система - вчера вечером неожиданно в качестве обеспечительных мер были арестованы принадлежащие Системе акции МТС, Медси и БЭСК. Теперь надежд на мирное урегулирование конфликта с Роснефтью практически не осталось. Сегодня начнутся слушания в суде в Уфе, будем следить за развитием событий. Не нужно ловить падающие ножи!"

По мнению эксперта, под риском теперь и акции МТС: постановление судебного пристава ограничивает право АФК Система на получение дивидендов по акциям телекоммуникационной компании. Штормить сегодня будет и в Бразилии: местный генпрокурор поручил Верховному суду предъявить президенту Мишелю Темеру обвинения в коррупции. Все внимание на долговой рынок - ожидается расширение спредов бразильских долларовых бондов к US Treasuries, что позволит купить бразильский корпоративный долг с высокой доходностью к погашению. Бразильский фондовый рынок еще не отреагировал - индекс BOVESPA вырос на 1,8%.