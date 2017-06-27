Окончание налогового периода может привести к сильному падению рубля - Grand Capital

"На валютном рынке рубль в ходе торгов вырос против евро и доллара, поддерживаемый фактором налогового периода, но половину своего роста растерял к концу регулярной торговой сессии в РФ на развороте вниз нефтяных цен, - комментирует руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. - Падение доходности в ОФЗ, которое также отмечалось в первой половине дня, также замедлилось, что коррелирует с динамикой рубля на валютном рынке. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 0,58%, до 59,04 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,45%, до 66,35 рублей за евро. Мы придерживаемся мнения, что, если цены на нефть не развернутся вверх, рубль продолжит снижение и дальше на фоне окончания фактора налогового периода, который поддерживал его в последние дни вместе с отскоком котировок нефти. Вероятно, в ближайшее время рубль ослабеет к евро в 67,00, а по отношению к доллару -до 60,00. Преодоление этих уровней откроет ему дорогу для более масштабного падения".