Нисходящий тренд на фондовом рынке сохраняется - ИФ "Олма"

В понедельник в течение дня продолжался «отскок» по индексу РТС, но трейдеры не нашли существенных оснований для закрепления выше психологически важного уровня 1000 пунктов, указывает аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. В итоге изменения цен высоколиквидных бумаг оказались разнонаправленными. В плюсе закрылись НЛМК (NLMK, +3.4%) и ММК (MAGN, +2.1%) – интерес к сталелитейному сектору носит глобальный характер. Так, индекс NYSE Arca Steel, отражающий динамику капитализации компаний сектора черной металлургии, за прошедшие три торговых дня повысился на 3.6%. Тем временем сообщения об аресте части активов АФК Система (AFKS, -7.1%) в рамках дела Башнефти (BANE, -3.6%) вызвали снижение по бумагам обеих компаний.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Челябинского цинка (CHZN) подорожали на 17.7%, Останкинского МПК (OSMP) – на 14.3%, Русской Аквакультуры (AQUA) – ан 12.1%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы немного повысились, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

"С позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже 1000 пунктов по индексу РТС, но индикаторы направленного движения позволяют диагностировать сохранение нисходящего тренда. На валютном рынке также возможен некоторый период консолидации – оснований для сильных движений пока не появилось. Между тем в Португалии проходит саммит глав мировых центробанков – не исключено, что трейдеры валютного рынка сделают какие-то выводы относительно перспектив денежной политики из выступлений (в том числе) глав ЕЦБ и ФРС США", - заключает А. Старцев.