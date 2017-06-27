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27 июня 2017 года 09:07

Нефть дорожает четвертую сессию подряд

S&P 500 и Dow Jones в понедельник слабо выросли, Nasdaq потерял 0,3%. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно, японский рынок в плюсе. Нефть дорожает 4-ю сессию подряд, Brent у $46 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой тенденции.

Dow Jones Industrial Average вырос после снижения по итогам четырех сессий подряд, Standard & Poor's 500 также увеличился на фоне подъема цен так называемых защитных акций, в число которых входят в том числе телекоммуникационные и энергоснабжающие компании.

Между тем Nasdaq Composite потерял за день 0,3% вслед за падением котировок бумаг высокотехнологических компаний, сообщает MarketWatch. В частности, рыночная стоимость Apple Inc. опустилась на 0,3%, Facebook Inc. - на 1%, Alphabet Inc. - на 1,4%.

Опубликованная в понедельник статистика была достаточно негативной.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли США. Аналитики в среднем ожидали менее значительного сокращения - на 0,8%. Показатель снизился по итогам второго месяца подряд, причем майское снижение стало максимальным за полгода.

Помимо этого индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в мае упал до многомесячного минимума, составив минус 0,26 пункта против 0,57 пункта в предыдущий месяц.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс в понедельник высказался за дальнейшее постепенное повышение процентных ставок Федрезерва. Он ожидает усиления инфляции до целевых 2% в следующем году и еще большего снижения безработицы.

С начала текущего года значение S&P 500 увеличилось примерно на 9%, и ряд аналитиков ожидают, что оставшаяся часть года также будет позитивной для фондового рынка.

"Когда S&P 500 в первом полугодии растет в диапазоне 7-12%, рынок в среднем показывает подъем на 5,1% во втором полугодии", - отмечает главный инвестиционный аналитик исследовательской фирмы CFRA Сэм Стовалл. Он прогнозирует, что к концу 2017 года значение индекса поднимется до 2565 пунктов, то есть более чем на 5% по сравнению с нынешним уровнем.

Цена акций Arconic Inc. упала на 6% в понедельник, став аутсайдером среди компаний из расчета S&P 500. Компания заявила, что прекратит продажу панелей под брендом Reynobond PE, использовавшихся при облицовке сгоревшего в Лондоне дома. Жертвами пожара, случившегося 14 июня, стали 79 человек.

Между тем котировки бумаг Hertz Global Holdings Inc. подскочили на 13,5% на новости о том, что компания предоставит свои автомобили в лизинг Apple для тестирования на них беспилотных технологий.

Еще сильнее - на 14,2% - взлетела капитализация конкурирующей Avis Budget Group Inc. Компания договорилась с Waymo, созданной в результате выделения в отдельную структуру операций Google по разработке самоуправляемого автомобиля, о поддержке и обслуживании ее машин.

Кроме того, выросла рыночная стоимость некоторых представителей нефтяной отрасли, в том числе Chesapeake Energy Corp. - на 2,2% и Transocean Ltd. - на 0,7%.

Поставщик строительных материалов Martin Marietta Materials Inc. сообщил в понедельник, что достиг соглашения о покупке Bluegrass Materials Co. за $1,625 млрд. Сделку планируется завершить в четвертом квартале. Котировки акций Martin Marietta увеличились на 1,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 14,79 пункта (0,07%) - до 21409,55 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов поднялся на 0,77 пункта (0,03%), составив 2439,07 пункта.

В то же время значение Nasdaq Composite за день уменьшилось на 18,1 пункта (0,29%) - до 6247,15 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно во вторник.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%.

Поддержку японскому рынку акций во вторник оказало ослабление иены относительно доллара США. В течение сессии курс опускался до 112,08 иены за доллар по сравнению с 111,86 иены на закрытие предыдущей сессии, однако позднее отыграл падение, и к 8:30 мск пара доллар/иена торговалась на уровне 111,8 иены.

Акции Hitachi подорожали в ходе торгов на 2,5%, Murata Manufacturing - на 2,2%.

Бумаги Toshiba подешевели на 1,7%, эксперты ожидают официальных сообщений о продаже компанией полупроводникового бизнеса в ближайшее время.

Стоимость акций BHP Billiton снизилась на 0,1%, Rio Tinto - выросла на 0,2%.

Внимание трейдеров во вторник направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, которая примет участие в открытой дискуссии об экономических перспективах в Лондоне 27 июня.

Инвесторы надеются, что Дж.Йеллен подтвердит "ястребиный" настрой, продемонстрированный ею ранее в этом месяце в ходе пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва, отмечает глава подразделения валютной стратегии BK Asset Management Кэти Лиен.

Котировки акций крупных китайских компаний, поднимавшиеся с прошлой недели на новости об их скором включении в расчет индекса MSCI Emerging Markets, опускаются во вторник.

Стоимость бумаг China Life Insurance снизилась на 1,6%, Anxin Trust - также на 1,6%.

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник четвертую сессию подряд, трейдеры рассчитывают на значительное сокращение товарных запасов углеводородов в США, пишет MarketEatch.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск увеличилась на 16 центов (0,35%) - до $45,99 за баррель.

Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,12 (0,28%) - до $43,50 за баррель.

В понедельник обе марки завершили торги в "зеленой зоне ", Brent поднялась на $0,29 (0,6%), до $45,83 за баррель, WTI - на $0,37 (0,9%), до $43,38 за баррель.

"Нефть пытается нащупать твёрдую почву после обвала на прошлой неделе, - заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Поддержку оказывают разговоры о том, что на этой неделе можно ждать значительного сокращения предложения. Также мы слышим, что многие производители сланцевой нефти готовятся к снижению добычи".

По словам Ф.Флинна, тропический шторм "Синди", вызвавший частичную приостановку нефтедобычи в Мексиканском заливе на прошлой неделе, приведет к сокращению товарных запасов нефти в США на 4,5 млн баррелей, бензина - на 3 млн, а дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Нефть может продолжить падение в краткосрочной перспективе, отмечает CNBC. Коммерческие запасы нефти сейчас на 26% больше, чем в среднем за последние пять лет. "Нефти на рынке очень много, я бы также ожидал и роста запасов бензина в ближайшее время", - заявил старший рыночный аналитик RJO Futures Фил Стрейбл.

Его компания прогнозирует снижение запасов нефти в США на 1 млн баррелей за прошлую неделю и ожидает падения цены WTI до примерно $40 за баррель - на 7% с прошлой пятницы.

По оценкам Thomson Reuters, обвал нефтяного рынка по итогам I полугодия в процентном выражении будет самым значительным с конца 90-х годов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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