27 июня 2017 года 09:54
Утренние прогнозы: рынок акций продолжит консолидацию вблизи текущих уровней
По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился до 1860,39 пункта (-0,4%), отреагировав на укрепление рубля, индекс РТС подрос до 992,84 пункта (+0,4%) под воздействием дорожающей нефти. В начале торгов вторника аналитики ждут консолидации рынка на текущих уровнях.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent продолжают совершать колебания в районе отметки в $46 за баррель, поддерживаемые прогнозами сокращения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1860 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит консолидацию вблизи текущих уровней с оглядкой на изменение конъюнктуры нефтяного рынка".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ откроет торги вторника, скорее всего, в минусе. Вчера, возможно, была достигнута локальная вершина, которая укладывается в идею повторного возвращения к 1800-1850 от 1880-1900 пунктов по индексу ММВБ в рамках процесса формирования дна. Потенциальное снижение к 1800-1850, вероятно, стоит выкупать. В негативном варианте индекс ММВБ в следующие недели сформирует “боковик” 1800-1900, после чего во втором полугодии продолжит снижение к 1600. В настоящий момент мы сохраняем надежду на возобновление роста от 1800-1850".
КИТ Финанс Брокер (Василий Копосов): "Внешний фон перед открытием торгов неоднозначен. Снова будут падать акции АФК Система - вчера вечером неожиданно в качестве обеспечительных мер были арестованы принадлежащие Системе акции МТС, Медси и БЭСК. Теперь надежд на мирное урегулирование конфликта с Роснефтью практически не осталось. Сегодня начнутся слушания в суде в Уфе, будем следить за развитием событий. Не нужно ловить падающие ножи".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже 1000 пунктов по индексу РТС, но индикаторы направленного движения позволяют диагностировать сохранение нисходящего тренда. На валютном рынке также возможен некоторый период консолидации – оснований для сильных движений пока не появилось. Между тем в Португалии проходит саммит глав мировых центробанков – не исключено, что трейдеры валютного рынка сделают какие-то выводы относительно перспектив денежной политики из выступлений (в том числе) глав ЕЦБ и ФРС США".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
27 июня 2017 года 17:58
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): покупка акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) против продажи привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), говорится в обзоре "БКС".
"На данный момент мы не видим причин держать... читать дальше
.
27 июня 2017 года 17:25
На протяжении двух последних недель единая валюта в паре с долларом демонстрировала невнятные торги, предпринимая безуспешные попытки пробоя уровня 1.12, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но сегодня котировки резко взлетели к максимумам... читать дальше
.
27 июня 2017 года 16:55
"По итогам первой половины торговой сессии вторника, 27 июня, европейские индексы акций снизились в среднем на 0,5% на опасениях ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что... читать дальше
.
27 июня 2017 года 16:20
"Рубль начинал день вполне сильно, но затем ослаб даже на фоне растущей нефти, - комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2740 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,18%, недельная – до 9,21%, а месячная –... читать дальше
.
27 июня 2017 года 15:48
Москва. 27 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на уверенное восстановление цен на нефть, рубль снижается к бивалютной корзине из-за отсутствия спроса в завершающие дни налогового периода, а также в связи с уверенным ростом евро на мировом рынке. читать дальше
.
27 июня 2017 года 15:36
Настроения инвесторов на фондовых рынках Европы во вторник незначительно ухудшились после очередного выступления главы ЕЦБ, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Господин Драги вновь заявил о восстановлении европейской экономики, при этом дал понять, что рисков инфляционного давления он не... читать дальше
.
27 июня 2017 года 15:07
"В понедельник на торгах московской биржи акции АФК «Системы» упали на фоне новостей об аресте акций МТС, Медси и БЭКС. Сегодня падение продолжается, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Напомним, что Роснефть подала иск к Системе на 170 млрд... читать дальше
.
27 июня 2017 года 14:35
"Пара EUR/USD резко рванула вверх, обновив 2-недельный рекорд на уровне 1,1265, - констатирует старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева. - Поддержал единую валюту Марио Драги. Во время своего выступления на экономическом форуме он заявил, что центробанк скоро выйдет из режима... читать дальше
.
27 июня 2017 года 14:08
Доллар на Московской бирже делает попытки закрепиться выше 59-рублевой отметки, однако рубль не спешит сдавать позиции, получая поддержку в условиях налогового периода и продолжающегося роста нефтяных котировок, отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и... читать дальше
.
27 июня 2017 года 13:45
"Доллар накануне не смог продемонстрировать однозначной динамики, - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Первоначально «американец» укреплялся на комментариях главы ФРБ Сан-Франциско, который высказал уверенность в том, что инфляция в следующем году возрастет до 2%, что в свою... читать дальше
.
27 июня 2017 года 13:25
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует покупать еврооблигации "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) в случае снижения стоимости этих бумаг на новостях об аресте 31,7% акций компании, говорится в обзоре ФГ.
Как сообщалось, на ряд активов АФК "Системы" наложен арест в рамках разбирательства... читать дальше
.
27 июня 2017 года 13:00
АФК "Система" (MOEX: AFKS) может недополучить порядка 17-18 млрд рублей дивидендов в 2017 году от арестованных активов, говорится в обзоре Газпромбанка (ГПБ).
Как отмечается в сообщении, текущая стоимость арестованных активов примерно соответствует сумме претензий "Роснефти" (MOEX: ROSN) и... читать дальше
.
27 июня 2017 года 12:40
По мнению экспертов ВТБ Капитала, динамику рынка ОФЗ по-прежнему определяют зарубежные инвесторы. Вчера их интерес с дальнего сегмента кривой переключился на среднесрочные выпуски, что привело к существенному увеличению объема сделок в некоторых из них. В частности, оборот в выпуске ОФЗ-26209 (YTM... читать дальше
.
27 июня 2017 года 12:28
"Важнейшей новостью дня стал арест акций дочерних компаний АФК Система на сумму более $2,5 млрд в преддверии заседания суда, на котором будет рассмотрен вопрос удовлетворения требований Роснефти на сумму более 170 млрд руб., - сообщает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК... читать дальше
.
27 июня 2017 года 12:11
"Основным фактором для глобальных рынков по-прежнему является динамика цен на нефть – их 20%-е падение по итогам мая усилило опасения, связанные с рисками дезинфляции в США и странах еврозоны. Цены на нефть также, бесспорно, являются одним из наиболее значимых факторов для курса рубля. При этом... читать дальше
.