Утренние прогнозы: рынок акций продолжит консолидацию вблизи текущих уровней

По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился до 1860,39 пункта (-0,4%), отреагировав на укрепление рубля, индекс РТС подрос до 992,84 пункта (+0,4%) под воздействием дорожающей нефти. В начале торгов вторника аналитики ждут консолидации рынка на текущих уровнях.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent продолжают совершать колебания в районе отметки в $46 за баррель, поддерживаемые прогнозами сокращения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1860 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит консолидацию вблизи текущих уровней с оглядкой на изменение конъюнктуры нефтяного рынка".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ откроет торги вторника, скорее всего, в минусе. Вчера, возможно, была достигнута локальная вершина, которая укладывается в идею повторного возвращения к 1800-1850 от 1880-1900 пунктов по индексу ММВБ в рамках процесса формирования дна. Потенциальное снижение к 1800-1850, вероятно, стоит выкупать. В негативном варианте индекс ММВБ в следующие недели сформирует “боковик” 1800-1900, после чего во втором полугодии продолжит снижение к 1600. В настоящий момент мы сохраняем надежду на возобновление роста от 1800-1850".

КИТ Финанс Брокер (Василий Копосов): "Внешний фон перед открытием торгов неоднозначен. Снова будут падать акции АФК Система - вчера вечером неожиданно в качестве обеспечительных мер были арестованы принадлежащие Системе акции МТС, Медси и БЭСК. Теперь надежд на мирное урегулирование конфликта с Роснефтью практически не осталось. Сегодня начнутся слушания в суде в Уфе, будем следить за развитием событий. Не нужно ловить падающие ножи".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже 1000 пунктов по индексу РТС, но индикаторы направленного движения позволяют диагностировать сохранение нисходящего тренда. На валютном рынке также возможен некоторый период консолидации – оснований для сильных движений пока не появилось. Между тем в Португалии проходит саммит глав мировых центробанков – не исключено, что трейдеры валютного рынка сделают какие-то выводы относительно перспектив денежной политики из выступлений (в том числе) глав ЕЦБ и ФРС США".