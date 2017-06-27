Открытие рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1860 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

По мнению начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, рынок акций РФ в понедельник не показал ярко выраженной динамики. Индекс ММВБ упал на 0.38% при оборотах торгов на треть ниже среднемесячных. Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.4%) вырос из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить рассмотрение Арбитражным судом Башкортостана иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система".

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному, - отмечает эксперт ИФК. - Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent продолжают совершать колебания в районе отметки в $46 за баррель, поддерживаемые прогнозами сокращения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1860 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит консолидацию вблизи текущих уровней с оглядкой на изменение конъюнктуры нефтяного рынка".