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27 июня 2017 года 09:06
Открытие рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1860 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
По мнению начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, рынок акций РФ в понедельник не показал ярко выраженной динамики. Индекс ММВБ упал на 0.38% при оборотах торгов на треть ниже среднемесячных. Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.4%) вырос из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить рассмотрение Арбитражным судом Башкортостана иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система". "Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному, - отмечает эксперт ИФК. - Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent продолжают совершать колебания в районе отметки в $46 за баррель, поддерживаемые прогнозами сокращения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1860 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит консолидацию вблизи текущих уровней с оглядкой на изменение конъюнктуры нефтяного рынка".
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27 июня 2017 года 17:58
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): покупка акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) против продажи привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), говорится в обзоре "БКС". "На данный момент мы не видим причин держать... читать дальше
.27 июня 2017 года 17:25
На протяжении двух последних недель единая валюта в паре с долларом демонстрировала невнятные торги, предпринимая безуспешные попытки пробоя уровня 1.12, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но сегодня котировки резко взлетели к максимумам... читать дальше
.27 июня 2017 года 16:55
Перед выходом данных от API российские фондовые индексы будут снижаться вслед за ценами на нефть - Dukascopy Bank SA
"По итогам первой половины торговой сессии вторника, 27 июня, европейские индексы акций снизились в среднем на 0,5% на опасениях ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что... читать дальше
.27 июня 2017 года 16:20
"Рубль начинал день вполне сильно, но затем ослаб даже на фоне растущей нефти, - комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2740 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,18%, недельная – до 9,21%, а месячная –... читать дальше
.27 июня 2017 года 15:48
Москва. 27 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на уверенное восстановление цен на нефть, рубль снижается к бивалютной корзине из-за отсутствия спроса в завершающие дни налогового периода, а также в связи с уверенным ростом евро на мировом рынке. читать дальше
.27 июня 2017 года 15:36
Настроения инвесторов на фондовых рынках Европы во вторник незначительно ухудшились после очередного выступления главы ЕЦБ, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Господин Драги вновь заявил о восстановлении европейской экономики, при этом дал понять, что рисков инфляционного давления он не... читать дальше
.27 июня 2017 года 15:07
"В понедельник на торгах московской биржи акции АФК «Системы» упали на фоне новостей об аресте акций МТС, Медси и БЭКС. Сегодня падение продолжается, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Напомним, что Роснефть подала иск к Системе на 170 млрд... читать дальше
.27 июня 2017 года 14:35
"Пара EUR/USD резко рванула вверх, обновив 2-недельный рекорд на уровне 1,1265, - констатирует старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева. - Поддержал единую валюту Марио Драги. Во время своего выступления на экономическом форуме он заявил, что центробанк скоро выйдет из режима... читать дальше
.27 июня 2017 года 14:08
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Доллар на Московской бирже делает попытки закрепиться выше 59-рублевой отметки, однако рубль не спешит сдавать позиции, получая поддержку в условиях налогового периода и продолжающегося роста нефтяных котировок, отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и... читать дальше
.27 июня 2017 года 13:45
"Доллар накануне не смог продемонстрировать однозначной динамики, - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Первоначально «американец» укреплялся на комментариях главы ФРБ Сан-Франциско, который высказал уверенность в том, что инфляция в следующем году возрастет до 2%, что в свою... читать дальше
.27 июня 2017 года 13:25
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует покупать еврооблигации "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) в случае снижения стоимости этих бумаг на новостях об аресте 31,7% акций компании, говорится в обзоре ФГ. Как сообщалось, на ряд активов АФК "Системы" наложен арест в рамках разбирательства... читать дальше
.27 июня 2017 года 13:00
АФК "Система" может недополучить порядка 17-18 млрд руб. дивидендов в 2017г от арестованных активов - ГПБ
АФК "Система" (MOEX: AFKS) может недополучить порядка 17-18 млрд рублей дивидендов в 2017 году от арестованных активов, говорится в обзоре Газпромбанка (ГПБ). Как отмечается в сообщении, текущая стоимость арестованных активов примерно соответствует сумме претензий "Роснефти" (MOEX: ROSN) и... читать дальше
.27 июня 2017 года 12:40
По мнению экспертов ВТБ Капитала, динамику рынка ОФЗ по-прежнему определяют зарубежные инвесторы. Вчера их интерес с дальнего сегмента кривой переключился на среднесрочные выпуски, что привело к существенному увеличению объема сделок в некоторых из них. В частности, оборот в выпуске ОФЗ-26209 (YTM... читать дальше
.27 июня 2017 года 12:28
"Важнейшей новостью дня стал арест акций дочерних компаний АФК Система на сумму более $2,5 млрд в преддверии заседания суда, на котором будет рассмотрен вопрос удовлетворения требований Роснефти на сумму более 170 млрд руб., - сообщает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК... читать дальше
.27 июня 2017 года 12:11
"Основным фактором для глобальных рынков по-прежнему является динамика цен на нефть – их 20%-е падение по итогам мая усилило опасения, связанные с рисками дезинфляции в США и странах еврозоны. Цены на нефть также, бесспорно, являются одним из наиболее значимых факторов для курса рубля. При этом... читать дальше
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