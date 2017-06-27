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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс ММВБ откроет торги вторника, скорее всего, в минусе - Инвестиционная палата
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27 июня 2017 года 09:26

Индекс ММВБ откроет торги вторника, скорее всего, в минусе - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ откроет торги вторника, скорее всего, в минусе, - прогнозирует управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. - Вчера возможно была достигнута локальная вершина, которая укладывается в идею повторного возвращения к 1800-1850 от 1880-1900 пунктов по индексу ММВБ в рамках процесса формирования дна. Потенциальное снижение к 1800-1850, вероятно, стоит выкупать. В негативном варианте индекс ММВБ в следующие недели сформирует “боковик” 1800-1900, после чего во втором полугодии продолжит снижение к 1600. В настоящий момент мы сохраняем надежду на возобновление роста от 1800-1850. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) покупки возможны в районе 90 000-95 000. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) покупки рекомендуем ближе к 59 000-59 500. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев. Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась нейтрально. Азия торгуется умеренным повышением. Итоговые рекомендации: Инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; Спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850 или, в случае возвращения выше 1900-1920, продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.

Опубликовано: /ООО "Инвестиционная палата"/
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