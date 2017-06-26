.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ просел к 1860п по ММВБ из-за укрепления рубля, лидировала в откате АФК "Система"
.
ГЛАВНОЕ
Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
Новая схема хищений из банкоматов будет стоить банкам 730 млн руб. ежегодно
Ущерб от новой схемы мошенничества составит около 730 млн рублей в год, следует из расчетов, сделанных специалистами госбанка для "Известий". Суть новой преступной схемы, которую выявил Сбербанк, состоит в следующем: мошенник вставляет карту,...
 
Депутаты намерены лишить управляющие компании денег за воду и газ
В Госдуму поступил законопроект об оплате коммунальных услуг напрямую: он позволит собственникам квартир и нанимателям рассчитываться за свет, тепло, воду и газ с ресурсоснабжающей организацией, минуя управляющую компанию (УК), пишет "Российская...
 
Ассоциация НПФ констатирует рост жалоб по итогам переходной кампании 2016 года
Ассоциация НПФ (АНПФ) признала резкий всплеск жалоб граждан по итогам переходной кампании 2016 года. Президент ассоциации Сергей Беляков отправил письмо Эльвире Набиуллиной, из которого следует, что нарушения связаны с тем, что граждан не...
 
26 июня 2017 года 19:57

Рынок акций РФ просел к 1860п по ММВБ из-за укрепления рубля, лидировала в откате АФК "Система"

Москва. 26 июня. Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 1860 пунктам по индексу ММВБ из-за укрепления рубля в период налоговых платежей, индекс РТС подрос вслед за нефтью; аутсайдерами выступили акции АФК "Система" и "Башнефти" на фоне известий, что "Роснефть" продолжит судебные разбирательства с АФК.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1860,39 пункта (-0,4%), индекс РТС вырос до 992,84 пункта (+0,4%, максимум дня - 1001,93 пункта); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,6%.

Доллар просел до 59 рублей (-0,38 рубля).

Подешевели акции "Башнефти" (-3,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), АФК "Система" (-7,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3% и -1,5% "префы").

Президент "Системы" Михаил Шамолин сообщил "Интерфаксу", что АФК обратилась к "Роснефти" (MOEX: ROSN) "с предложением эффективного механизма внесудебного урегулирования спора". Как поясняли в "Системе", предложения АФК позволяют оценить результаты реорганизации "Башнефти", ущерб от которой новый собственник компании оценил в 170,6 млрд рублей.

"Роснефть" подтвердила, что получила от АФК "Система" документ, касающийся спорной ситуации вокруг "Башнефти", но считает, что в нем нет конкретных предложений по урегулированию спора, поэтому судебные разбирательства по этому вопросу продолжатся.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Роснефти", "предмета для комментариев нет". "В документе не содержится никаких предложений по урегулированию спора. Мы будем продолжать разбирательство в суде и ждем судебного решения", - сообщили в НК.

Выросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1% и +3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,5% и +3,2% "префы").

В понедельник выросла фондовая Азия, поднимаются Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Европу поддержала статистика: индекс доверия к экономике Германии института Ifo в июне вырос до 115,1 пункта при прогнозах снижения до 114,5 пункта с майских 114,6 пункта.

В США вышла слабая статистика по заказам на товары длительного пользования: в мае объем заказов снизился на 1,1% при прогнозах снижения на 0,6% после апрельского сокращения на 0,9%.

Позднее в понедельник глава Европейского Центробанка Марио Драги выступит на ежегодном форуме в Португалии. Во вторник председатель ФРС Джанет Йеллен примет участие в открытой дискуссии в Лондоне о перспективах экономики.

Нефть к вечеру понедельника возобновила рост после дневной коррекции. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $46,07 за баррель (+0,7% и +0,7% в пятницу), августовская цена WTI - $43,44 за баррель (+1% и +0,6% в пятницу).

Данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США по итогам 23-й недели подряд. Количество таких установок увеличилось за неделю на 11 штук - до 758 установок.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, торговый день на рынке акций начинался с покупок, но уже днем мотивации для движения вверх почти не осталось. Нефть остается слабой, а укрепление рубля стало дополнительным поводом для сомнений.

"РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%) решила не продавать сбытовые активы, а руководство обещает улучшить финансовые показатели в текущем году. Акционеры "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%) должны будут утвердить выплату 50% прибыли в виде дивидендов. Росавиация сообщает, что в период с января по май российские авиаперевозчики увеличили перевозку пассажиров на 22,1%, а у "Аэрофлота" показатель вырос на 13,1%.

Сектор электроэнергетики был одним из слабейших в период коррекции рынка в первом полугодии. Соответственно, многие бумаги стали интересны для покупки с целью получения дивидендов и ожиданий роста капитализации. В остальном рынок торговался на низких объемах, что вызывает сомнения в устойчивости движения вверх - после снятия перепроданности можно ожидать возобновления распродаж.

Нефть остается слабой из-за сомнений, что усилий ОПЕК+ явно недостаточно, чтобы сбалансировать рынок. Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о том, что добыча нефти в стране превысила 3,8 млн б/с, а к марту 2018 года достигнет 4 млн б/с, которые предусматриваются текущим соглашением по ограничению производства. Плюс к этому 23 недели подряд растет буровая активность в США. Соответственно, после снятия перепроданности нефтяные контракты могут возобновить снижение.

Статистика по объему заказов на товары длительного пользования в США оказалась слабой, что оказало давление на доллар. Нефть неуверенно пытается корректировать провал в "медвежий" рынок, только рубль держится уверенно за счет налогового периода и сохраняющейся привлекательности долгового рынка.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также отмечает, что инвесторы на мировых площадках демонстрируют склонность к риску, в то время как оптимизм на российском рынке под занавес торгов сошел на нет.

Внешние рынки ожидают выступления главы ФРС США во вторник, 27 июня, предполагая, что ее риторика не будет жесткой. Ранее большинство спикеров Федрезерва высказалось в пользу осторожного подхода к повышению ставок на фоне неуверенного роста экономики США. Доллар США находится под давлением этих высказываний и слабой статистики.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, акции "Системы" продолжили снижение в понедельник из-за сохраняющихся разногласий с "Роснефтью". Также потеряли в цене бумаги "Башнефти" и "Полиметалла" (-2,8%), а против рынка выросли бумаги металлургов во главе с акциями "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,4%).

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, рынок нефти пытается восстановиться после недавнего снижения, но фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на эту коррекцию. Основные опасения рынка по-прежнему сосредоточены на том, что расширение глобального предложения продолжит препятствовать эффекту сокращения производства в рамках соглашения ОПЕК+. Локально против оптимизма играет новостной фон, связанный с данными о повышении уровня добычи в Ливии, а также очередном росте числа буровых в США.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, на текущей неделе будут закрываться квартал и полугодие, влияние этого календарного фактора может быть весьма заметным на ход торгов в пятницу. До этого неделя обещает быть насыщенной комментариями представителей ФРС, выступлением Джанет Йеллен и проводимым ЕЦБ форумом. Тема монетарной политики ведущих центробанков мира (прежде всего Федрезерва США) способна вновь оказаться в центре внимания, оказывая воздействие на курс основной валютной пары.

Для российского финансового рынка определяющим фактором продолжает оставаться динамика цен на нефть. Имеются предпосылки для коррекционного движения Brent вверх, которые приведут как к частичному восстановлению курса рубля, так и поддержат оптимизм на рынке акций. Доллар может откатиться в коридор 58,5-59 руб./$1, а индекс РТС превысит 1000 пунктов в случае положительной динамики цен нефти. Вместе с тем, полученный импульс на ослабление рубля задает новые приоритеты в инвестиционных стратегиях игроков - смещение интереса к акциям компаний-экспортеров, прежде всего вне нефтяного сектора.

С.Клещев также напомнил, что пик дивидендных выплат является значимым источником добавочного капитала частных инвесторов, реинвестирование которого способно обусловить положительную динамику рынка акций во второй половине лета. Под прицелом в первую очередь должны быть наиболее дивидендные истории - например, бумаги "АЛРОСА".

Начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков считает, что рубль на неделе может продолжить снижение, даже если цены на нефть будут демонстрировать нейтральную динамику.

Российская валюта к концу месяца лишится поддержки со стороны экспортеров, которые закупали рубль для расчетов по налогам. На этом фоне курс доллара может закрепиться выше 60 рублей и консолидироваться у этой отметки. Также не стоит забывать, что на рубль будет давить угроза введения новых санкций, которые предполагают запрет на покупку российского госдолга, такие действия властей США могут привести к "пересыханию" притока валюты в страну, что крайне негативно скажется на курсе рубля. В целом, курс рубля продолжит колебаться у верхней планки коридора 58,5-61,5 руб./$1 до конца текущего месяца даже в случае роста нефти выше $50 за баррель, считает эксперт.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, позиции рублевого индекса ММВБ выглядят неустойчиво из-за укрепления рубля. АФК "Система" предложила привлечь к разрешению спора с "Роснефтью" и "Башнефтью" третью, независимую сторону, которая бы повторно проанализировала действия "Системы" при реструктуризации "Башнефти" в 2014 году. Если развитие ситуации пойдет в этом ключе, повысится вероятность перехода решения конфликта из судебной плоскости в договорную. Также стало известно, что "Система" изучает возможность проведения IPO агрохолдинга "Степь" на "Московской бирже" в следующем году.

Ввиду неустойчивости цен на нефть риски для российского фондового рынка по-прежнему сохраняются. Если в ближайшее время Brent не вернется выше отметки $46 за баррель, рубль также может снова оказаться под давлением. Дополнительным фактором риска на этой неделе станет потенциальное укрепление доллара, если ряд заявленных выступлений представителей Федрезерва США будет носить агрессивный характер и подтвердит курс на дальнейшее ужесточение политики регулятора, считает И.Ковалев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник подешевели акции Lenta Ltd (MOEX: LNTA) (-4,2%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,3%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%).

Выросли акции "Челябинского цинкового завода" (MOEX: CHZN) (+21,6%), "АО "Русская аквакультура"" (+12,2%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+5,4%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 22,581 млрд рублей (из них 6,706 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 июня 2017 года 19:50
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне растущей нефти
Москва. 26 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне растущей нефти.    читать дальше
.
26 июня 2017 года 18:52
Пик налоговых выплат сопровождался умеренным ростом ставок МБК и поддержкой рубля - ИК "Велес Капитал"
"В понедельник банки проводили окончательные расчеты по уплате НДПИ, акцизов и НДС. В рамках данного события отток ликвидности мог достигать отметки в 600 млрд руб., хотя, судя по отрицательной динамике остатков банков на корсчетах в ЦБ в пятницу, часть предварительных платежей была осуществлена...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 18:43
Цены евробондов РФ в понедельник выросли благодаря локальному росту нефти и стабильным UST
Москва. 26 июня. Котировки российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали восстановительный рост благодаря локальному улучшению ситуации на нефтяных площадках и стабильной динамике базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
26 июня 2017 года 18:26
Предложение нефти будет и дальше расти - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть по итогам недели вернулись к отметкам выше 45 долл. за баррель Brent. Поддержку котировки получили со стороны данных из США и за счет хорошей статистики по спросу на нефть в Китае, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Запасы в США сократились на 2,45 млн баррелей,...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 18:01
В течение месяца не исключено умеренное ослабление рубля до отметки 60-61 по паре доллар/рубль - "Открытие Брокер"
В течение торгов на валютном рынке Московской биржи валютная пара доллар/рубль снижалась до отметки 58,85, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Очевидно, ключевым фактором укрепления нацвалюты по отношению к американскому доллару выступает нефть, которая днём предприняла попытку...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 17:26
БКС поднял оценку GDR Globaltrans на 18%, рекомендует активизировать их покупку в рамках новой торговой идеи
(добавлен текст после 3-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 18% - до $9,9 за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Кроме того, аналитик "БКС" Митч Митчелл...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 16:42
БКС поднял оценку GDR Globaltrans на 18%, рекомендует активизировать их покупку в рамках новой торговой идеи
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 18% - до $9,9 за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Кроме того, аналитик "БКС" Митч Митчелл рекомендует использовать недавнюю...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 16:26
Цены на нефть могут скорректироваться ещё в пределах 8-10%, но за этим последует бурный рост - ИК "Финам"
"В ценах на нефть по-прежнему наблюдается слабость, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Согласно пятничным данным от Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,85%, до 941 единицы. В годовом выражении число...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 16:02
Доллар может откатиться до 57 - "Аналитика Онлайн"
Глава Минфина в ходе интервью телеканалу Россия 1 рассказал о том, что с начала года доходы россиян стали расти. Примечательно, что данные Росстата говорят об обратном, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. По данным главного статистического органа...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 15:41
Рубль растет к доллару и евро благодаря спросу на ликвидность для уплаты налогов
Москва. 26 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря спросу на ликвидность для уплаты налогов.    читать дальше
.
26 июня 2017 года 15:32
В ожидании выступлений Марио Драги и Джанет Йелллен российский рынок будет в боковом тренде - Dukascopy Bank SA
"С конца прошлой торговой недели цены на нефть марки Brent выросли на 0,4% и сегодня достигали отметки в $46 за баррель. На фоне восстановления цен на нефть российские и европейские индексы начали торговую сессию понедельника, 26 июня, с роста. Так, индекс ММВБ к середине дне прибавил 0,15% до...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 15:10
Ожидаем развития коррекционного движения рынка акций наверх - ВТБ 24
На текущей неделе будет закрываться квартал и полугодие, отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Влияние календарного фактора на ход торгов в пятницу может быть весьма заметным. Если же абстрагироваться от этого момента, то предстоящая неделя обещает быть насыщена комментариями...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 14:45
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,50-59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в понедельник укрепляется по отношению к доллару, обыгрывая позитивную динамику нефтяных цен, - отмечают аналитики Уральского Банка Реконструкции и Развития. - Поддержку национальной валюте оказывают также продажа выручки экспортерами и повышение спроса на долговые обязательства РФ на фоне...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 14:35
Ожидаем продолжения ралли на рынке ОФЗ в течение недели на фоне переоценки рисков санкций - БКС
Аналитики финансовой группы (ФГ) "БКС" ожидают продолжения ралли на рынке ОФЗ в течение недели по мере того, как инвесторы, вероятно, будут переоценивать риски санкций, которые могли быть существенно преувеличены. Кроме того, в обзоре ФГ говорится, по мнению экспертов "БКС", текущий курс рубля...    читать дальше
.
26 июня 2017 года 14:07
БКС снизил рейтинг акций Мосбиржи до "держать" и оценку на 14%
Финансовая группа (ФГ) "БКС" понизила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 140 рублей до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "Мы понижем прогноз по финпоказателям "Мосбиржи" в...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.