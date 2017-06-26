Рынок акций РФ просел к 1860п по ММВБ из-за укрепления рубля, лидировала в откате АФК "Система"

Москва. 26 июня. Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 1860 пунктам по индексу ММВБ из-за укрепления рубля в период налоговых платежей, индекс РТС подрос вслед за нефтью; аутсайдерами выступили акции АФК "Система" и "Башнефти" на фоне известий, что "Роснефть" продолжит судебные разбирательства с АФК.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1860,39 пункта (-0,4%), индекс РТС вырос до 992,84 пункта (+0,4%, максимум дня - 1001,93 пункта); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,6%.

Доллар просел до 59 рублей (-0,38 рубля).

Подешевели акции "Башнефти" (-3,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), АФК "Система" (-7,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3% и -1,5% "префы").

Президент "Системы" Михаил Шамолин сообщил "Интерфаксу", что АФК обратилась к "Роснефти" (MOEX: ROSN) "с предложением эффективного механизма внесудебного урегулирования спора". Как поясняли в "Системе", предложения АФК позволяют оценить результаты реорганизации "Башнефти", ущерб от которой новый собственник компании оценил в 170,6 млрд рублей.

"Роснефть" подтвердила, что получила от АФК "Система" документ, касающийся спорной ситуации вокруг "Башнефти", но считает, что в нем нет конкретных предложений по урегулированию спора, поэтому судебные разбирательства по этому вопросу продолжатся.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Роснефти", "предмета для комментариев нет". "В документе не содержится никаких предложений по урегулированию спора. Мы будем продолжать разбирательство в суде и ждем судебного решения", - сообщили в НК.

Выросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1% и +3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,5% и +3,2% "префы").

В понедельник выросла фондовая Азия, поднимаются Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Европу поддержала статистика: индекс доверия к экономике Германии института Ifo в июне вырос до 115,1 пункта при прогнозах снижения до 114,5 пункта с майских 114,6 пункта.

В США вышла слабая статистика по заказам на товары длительного пользования: в мае объем заказов снизился на 1,1% при прогнозах снижения на 0,6% после апрельского сокращения на 0,9%.

Позднее в понедельник глава Европейского Центробанка Марио Драги выступит на ежегодном форуме в Португалии. Во вторник председатель ФРС Джанет Йеллен примет участие в открытой дискуссии в Лондоне о перспективах экономики.

Нефть к вечеру понедельника возобновила рост после дневной коррекции. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $46,07 за баррель (+0,7% и +0,7% в пятницу), августовская цена WTI - $43,44 за баррель (+1% и +0,6% в пятницу).

Данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США по итогам 23-й недели подряд. Количество таких установок увеличилось за неделю на 11 штук - до 758 установок.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, торговый день на рынке акций начинался с покупок, но уже днем мотивации для движения вверх почти не осталось. Нефть остается слабой, а укрепление рубля стало дополнительным поводом для сомнений.

"РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%) решила не продавать сбытовые активы, а руководство обещает улучшить финансовые показатели в текущем году. Акционеры "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%) должны будут утвердить выплату 50% прибыли в виде дивидендов. Росавиация сообщает, что в период с января по май российские авиаперевозчики увеличили перевозку пассажиров на 22,1%, а у "Аэрофлота" показатель вырос на 13,1%.

Сектор электроэнергетики был одним из слабейших в период коррекции рынка в первом полугодии. Соответственно, многие бумаги стали интересны для покупки с целью получения дивидендов и ожиданий роста капитализации. В остальном рынок торговался на низких объемах, что вызывает сомнения в устойчивости движения вверх - после снятия перепроданности можно ожидать возобновления распродаж.

Нефть остается слабой из-за сомнений, что усилий ОПЕК+ явно недостаточно, чтобы сбалансировать рынок. Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о том, что добыча нефти в стране превысила 3,8 млн б/с, а к марту 2018 года достигнет 4 млн б/с, которые предусматриваются текущим соглашением по ограничению производства. Плюс к этому 23 недели подряд растет буровая активность в США. Соответственно, после снятия перепроданности нефтяные контракты могут возобновить снижение.

Статистика по объему заказов на товары длительного пользования в США оказалась слабой, что оказало давление на доллар. Нефть неуверенно пытается корректировать провал в "медвежий" рынок, только рубль держится уверенно за счет налогового периода и сохраняющейся привлекательности долгового рынка.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также отмечает, что инвесторы на мировых площадках демонстрируют склонность к риску, в то время как оптимизм на российском рынке под занавес торгов сошел на нет.

Внешние рынки ожидают выступления главы ФРС США во вторник, 27 июня, предполагая, что ее риторика не будет жесткой. Ранее большинство спикеров Федрезерва высказалось в пользу осторожного подхода к повышению ставок на фоне неуверенного роста экономики США. Доллар США находится под давлением этих высказываний и слабой статистики.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, акции "Системы" продолжили снижение в понедельник из-за сохраняющихся разногласий с "Роснефтью". Также потеряли в цене бумаги "Башнефти" и "Полиметалла" (-2,8%), а против рынка выросли бумаги металлургов во главе с акциями "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,4%).

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, рынок нефти пытается восстановиться после недавнего снижения, но фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на эту коррекцию. Основные опасения рынка по-прежнему сосредоточены на том, что расширение глобального предложения продолжит препятствовать эффекту сокращения производства в рамках соглашения ОПЕК+. Локально против оптимизма играет новостной фон, связанный с данными о повышении уровня добычи в Ливии, а также очередном росте числа буровых в США.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, на текущей неделе будут закрываться квартал и полугодие, влияние этого календарного фактора может быть весьма заметным на ход торгов в пятницу. До этого неделя обещает быть насыщенной комментариями представителей ФРС, выступлением Джанет Йеллен и проводимым ЕЦБ форумом. Тема монетарной политики ведущих центробанков мира (прежде всего Федрезерва США) способна вновь оказаться в центре внимания, оказывая воздействие на курс основной валютной пары.

Для российского финансового рынка определяющим фактором продолжает оставаться динамика цен на нефть. Имеются предпосылки для коррекционного движения Brent вверх, которые приведут как к частичному восстановлению курса рубля, так и поддержат оптимизм на рынке акций. Доллар может откатиться в коридор 58,5-59 руб./$1, а индекс РТС превысит 1000 пунктов в случае положительной динамики цен нефти. Вместе с тем, полученный импульс на ослабление рубля задает новые приоритеты в инвестиционных стратегиях игроков - смещение интереса к акциям компаний-экспортеров, прежде всего вне нефтяного сектора.

С.Клещев также напомнил, что пик дивидендных выплат является значимым источником добавочного капитала частных инвесторов, реинвестирование которого способно обусловить положительную динамику рынка акций во второй половине лета. Под прицелом в первую очередь должны быть наиболее дивидендные истории - например, бумаги "АЛРОСА".

Начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков считает, что рубль на неделе может продолжить снижение, даже если цены на нефть будут демонстрировать нейтральную динамику.

Российская валюта к концу месяца лишится поддержки со стороны экспортеров, которые закупали рубль для расчетов по налогам. На этом фоне курс доллара может закрепиться выше 60 рублей и консолидироваться у этой отметки. Также не стоит забывать, что на рубль будет давить угроза введения новых санкций, которые предполагают запрет на покупку российского госдолга, такие действия властей США могут привести к "пересыханию" притока валюты в страну, что крайне негативно скажется на курсе рубля. В целом, курс рубля продолжит колебаться у верхней планки коридора 58,5-61,5 руб./$1 до конца текущего месяца даже в случае роста нефти выше $50 за баррель, считает эксперт.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, позиции рублевого индекса ММВБ выглядят неустойчиво из-за укрепления рубля. АФК "Система" предложила привлечь к разрешению спора с "Роснефтью" и "Башнефтью" третью, независимую сторону, которая бы повторно проанализировала действия "Системы" при реструктуризации "Башнефти" в 2014 году. Если развитие ситуации пойдет в этом ключе, повысится вероятность перехода решения конфликта из судебной плоскости в договорную. Также стало известно, что "Система" изучает возможность проведения IPO агрохолдинга "Степь" на "Московской бирже" в следующем году.

Ввиду неустойчивости цен на нефть риски для российского фондового рынка по-прежнему сохраняются. Если в ближайшее время Brent не вернется выше отметки $46 за баррель, рубль также может снова оказаться под давлением. Дополнительным фактором риска на этой неделе станет потенциальное укрепление доллара, если ряд заявленных выступлений представителей Федрезерва США будет носить агрессивный характер и подтвердит курс на дальнейшее ужесточение политики регулятора, считает И.Ковалев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник подешевели акции Lenta Ltd (MOEX: LNTA) (-4,2%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,3%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%).

Выросли акции "Челябинского цинкового завода" (MOEX: CHZN) (+21,6%), "АО "Русская аквакультура"" (+12,2%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+5,4%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 22,581 млрд рублей (из них 6,706 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).