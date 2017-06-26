Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне растущей нефти

Москва. 26 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне растущей нефти.

Курс доллара США составил 58,93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 45,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 65,97 руб./EUR1, опустившись на 50,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 48 копеек - до 62,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах благодаря ценам на нефть, развернувшимся вверх после снижения в середине дня. В понедельник котировки "черного золота" демонстрировали повышенную волатильность на фоне неопределенных настроений среди инвесторов, часть которых теряют уверенность в восстановлении цен на фоне сохраняющегося излишка предложения на рынке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 0,83% - до $46,13 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,02% - до $42,78 за баррель.

Нефть завершила снижением прошлую неделю, опустившись по итогам пятой недели подряд впервые с 2015 года. При этом падение цен с начала месяца может быть самым значительным за год. Как сообщалось, за минувшую неделю хеджевые фонды снизили число "длинных" позиций, то есть ставок на рост цен на нефть WTI, на 31%, до минимальных за 10 месяцев 60,56 тыс., по данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что в понедельник внутренний валютный рынок двигался следом за ценами на нефть. "Рубль немного укреплялся в течение дня, после обеда чуть-чуть слабел, однако ближе к вечеру вновь начал укрепляться. В первой половине дня минимальное значение для доллара было зафиксировано вблизи отметки 58,9 руб./$1 и вечером пара "доллар-рубль" вернулась к этой отметке. Нефть, в свою очередь, утром достигала максимума в $46,2 за баррель, днем котировки "черного золота" падали почти на доллар, к $45,25, но к вечеру вновь вернулись к росту ", - подчеркивает А.Панасенко.

"В течение торгов на валютном рынке "Московской биржи" валютная пара "доллар-рубль" снижалась до отметки 58,85 руб./$1. Очевидно, ключевым фактором укрепления нацвалюты по отношению к американскому доллару выступает нефть, которая днем предприняла попытку укрепления. Кроме того, рублю помогает возобновившийся приток в "дальние" рублевые гособлигации после недавних распродаж из-за угрозы новых санкций. Помимо этого, важным фактором поддержки выступает пик выплат в рамках очередного налогового периода, что создает локальный спрос на рублевую ликвидность. Так, сегодня налогоплательщиками перечисляются акцизы, уплачивается налог на добычу полезных ископаемых и НДС, а к середине недели запланированы выплаты налога на прибыль организаций", - обращает внимание аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"В эти дни в России идет очередной налоговый период: конец месяца, квартала и полугодия. Однако спросу на иностранную валюту на внутреннем рынке вряд ли удастся противостоять нефтяному негативу, если он вернется в полной мере. За неделю к 20 июня мировые хедж-фонды снизили объем длинных позиций по рублю еще на 12%. Чистая длинная позиция по рублю сейчас находится на мартовских минимумах, выход из рубля идет полным ходом, но игроки корректны и не бегут в одну дверь всей толпой. Вероятно, это продают самые пугливые и чуткие к переменам в настроении трейдеры, остальные ждут более четких сигналов. Однако очевидно, что российская валюта в моменте не является привлекательным активом во многом из-за провала в цене черного золота и сокращения доходности операций carry trade", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 27 июня на 65,5 копейки, до 59 руб./$1, и опустил курс евро на 59,64 копейки, до 66,08 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 58,81 копейки по отношению к пятнице и составил 59,001 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 55,06 копейки по отношению к 23 июня и составил 59,0331 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 881,929 млн, из которых $1 млрд 532,075 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 349,854 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 54,26 копейки к пятнице - до 66,0388 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 51,42 копейки по отношению к 23 июня и составил 66,1013 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR527,592 млн, из которых EUR251,605 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR275,987 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Большинство ставок на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник не изменилось в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 9,08% годовых, ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,13% годовых. Ставки на срок 1 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего дня - 9,23% и 9,08% годовых соответственно, ставка на срок 3 месяцев повысилась на 1 б.п. - до 9,19% годовых.

По словам аналитика банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимира Евстифеева, на уплату основных налоговых платежей месяца потребовалось чуть более 700 млдрд рублей. "На уплату НДС, НДПИ и акцизов в понедельник потребовалось около 710 млрд рублей. Еще 200 млрд рублей пойдет на уплату налога на прибыль в среду. С учетом текущего состояния рынка, эти платежи смогут поднять уровень краткосрочных процентных ставок на 10-20 б.п.", - полагает аналитик.