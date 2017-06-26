Цены евробондов РФ в понедельник выросли благодаря локальному росту нефти и стабильным UST

Москва. 26 июня. Котировки российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали восстановительный рост благодаря локальному улучшению ситуации на нефтяных площадках и стабильной динамике базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 23 июня на 22 базисных пункта и составила 120,24% номинала, что соответствует доходности 2,25% годовых (снижение на 5 пунктов к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов 23 июня, составив 101,14% от номинала. Их доходность также не изменилась и составила 1,49% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 5 базисных пунктов и составил 76 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 45 базисных пунктов - до 114,11% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,91% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 48 базисных пунктов - до 110,24% от номинала (доходность снизилась также на 3 пункта и составила 4,91% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 19 базисных пунктов, поднявшись до 104,85% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,95% годовых), с погашением в 2023 году - на 27 базисных пунктов, до 107,87% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 3,46% годовых).

"Сегодня торги на рынке валютных гособлигаций России начались с заметного роста котировок большинства выпусков в рамках коррекции благодаря восстановительному росту мировых цен на нефть. При этом наиболее активное восстановление отмечалось в самых "длинных" бумагах с погашением в 2042-2047 годах. В частности, котировки недавно размещенного выпуска с погашением в 2047 году сегодня достигли отметки 102,2% от номинала, то есть на 2,2% выше цены размещения. Несмотря на то, что во второй половине дня мировые цены на нефть развернулись вниз, наши евробонды снизились лишь чуть-чуть, в целом сохранив утренние уровни. Возможно, поддержку оказала наблюдающаяся сейчас стабильная конъюнктура рынка базовых активов - US Treasuries. Таким образом, сегодня рынок закрывается выше пятничных уровней", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер сектора еврооблигаций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Алексей Твердохлеб.

"Дальнейшая динамика отечественных евробондов во многом будет зависеть от развития ситуации на мировых нефтяных площадках, где очень высока вероятность продолжения тенденции к снижению, если не будет каких-то экстраординарных событий или новостей. В частности, поддержку нефтяным ценам может оказать рост геополитической напряженности в нефтедобывающих регионах или какие-то новые заявления со стороны ОПЕК относительно мер по стабилизации нефтяного рынка", - считает А.Твердохлеб.

Нефть эталонных марок перешла от роста к снижению в понедельник вечером, инвесторы теряют уверенность в восстановлении цен на фоне сохраняющегося излишка предложения на рынке. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 МСК опустилась на 0,15% - до $45,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,02% - до $43 за баррель. Нефть завершила снижением прошлую неделю, опустившись по итогам пятой недели подряд впервые с 2015 года. При этом падение цен с начала месяца может быть самым значительным за год. Меры ОПЕК, направленные на сокращение поставок нефти на мировой рынок, вызвали рост цен на топливо, после чего началось восстановление добычи в США. На прошлой неделе добыча в Штатах выросла на 20 тыс. баррелей в сутки, до 9,35 млн б/с.