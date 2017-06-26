В течение месяца не исключено умеренное ослабление рубля до отметки 60-61 по паре доллар/рубль - "Открытие Брокер"

В течение торгов на валютном рынке Московской биржи валютная пара доллар/рубль снижалась до отметки 58,85, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Очевидно, ключевым фактором укрепления нацвалюты по отношению к американскому доллару выступает нефть, которая днём предприняла попытку укрепления. Кроме того, рублю помогает возобновившийся приток в «дальние» рублевые гособлигации после недавних распродаж из-за угрозы новых санкций. Помимо этого, важным фактором поддержки выступает пик выплат в рамках очередного налогового периода, что создает локальный спрос на рублевую ликвидность. Так, сегодня налогоплательщиками перечисляются акцизы, уплачивается налог на добычу полезных ископаемых и НДС, а к середине недели запланированы выплаты налога на прибыль организаций.

"Между тем, на горизонте месяца после сокращения поддержки со стороны перечисленных краткосрочных факторов не исключено умеренное ослабление рубля до отметки 60-61 по паре доллар/рубль, - предупреждает эксперт компании. - В частности, ожидается возвращение на первый план рисков, связанных с риском ужесточения санкций против РФ со стороны США. Помимо этого, на рынок некоторое время будет давить рост буровой активности в США. Даже в случае снижения запасов это может несколько отсрочить (хотя бы в глазах инвесторов) формирование дефицита на рынке нефти на фоне усилий ОПЕК+ по сокращению уровня добычи. В этом отношении напомню, что число буровых на нефть в США с минимумов середины прошлого года к текущему моменту увеличилось в 2,4 раза".