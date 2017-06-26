БКС поднял оценку GDR Globaltrans на 18%, рекомендует активизировать их покупку в рамках новой торговой идеи

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Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 18% - до $9,9 за штуку, сообщается в обзоре ФГ.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Кроме того, аналитик "БКС" Митч Митчелл рекомендует использовать недавнюю коррекцию котировок GDR Globaltrans для активизации покупок этих бумаг в рамках новой торговой идеи.

"С учетом текущих спотовых цен и роста объемов в сегменте полувагонов мы повышаем прогноз финансовых показателей Globaltrans. Кроме того, мы отмечаем, что Globaltrans утвердил новую дивидендную политику на 2017 год, привязывающую выплаты к денежному потоку, что позитивно для инвесторов, которые давно рассматривали свободные денежные потоки компании как основу ее инвестиционного кейса", - говорится в обзоре.

В нем также отмечается, что GDR Globaltrans подешевели на 13% за последние две неделе на фоне общей просадки российского рынка, показав динамику хуже рынка из-за стремления инвесторов зафиксировать прибыль после мощного роста во втором квартале 2017 года. "Мы считаем коррекцию возможностью для покупки фундаментально сильной корпоративной истории", - пишет аналитик.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $7,9 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,31 за штуку.