Рубль растет к доллару и евро благодаря спросу на ликвидность для уплаты налогов

Москва. 26 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря спросу на ликвидность для уплаты налогов.

Курс доллара США составил 59,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,06 руб./EUR1, опустившись на 42,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 36,34 копейки - до 62,21 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 27 июня на 65,5 копейки, до 59 руб./$1, и опустил курс евро на 59,64 копейки, до 66,08 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря спросу компаний-экспортеров на рублевую ликвидность для налогового периода, основные платежи по которому приходятся именно на понедельник. Поддержка рублю исходит также от рынка нефти, где наблюдается небольшая повышательная коррекция после падения на предыдущей неделе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 0,13% - до $45,84за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,35% - до $43,16 за баррель.

Ранее в ходе сессии рост котировок обеих марок превышал 1%. За минувшую неделю стоимость Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 4,4%. Снижение цен было отмечено по итогам пятой недели подряд, что является самым длительным периодом спада на нефтяном рынке с августа 2015 года.

"Импульс на ослабление рубля в конце прошлой недели приостановился, и, на наш взгляд, на горизонте ближайшей пары недель пара "доллар-рубль" может обосноваться в диапазоне 58-60 руб./$1. Ключевой историей для российского рубля остается динамика нефтяного рынка, поэтому корреляция между рублем и ценами на нефть остается на высоком уровне. На сегодняшний день приходится пик налоговых выплат в этом месяце, уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, что оказывает локальную поддержку рублю", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Рубль сдержанными темпами восстанавливает потери. Поддержкой национальной валюте выступают подрастающие нефтяные цены и большая активность со стороны экспортеров, которые продают валюту для уплаты налоговых платежей, пик которых приходится на сегодняшний день. Кроме того, стоит отметить ослабление позиций доллара в последние дни, что наряду с прочими валютами развивающихся рынков избавляет рубль от дополнительного давления", - высказывает аналогичное мнение аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Волна ослабления рубля постепенно утихает по мере поддержки со стороны восстановления нефтяных котировок. На неделе рубль будет поддержан за счет покупки валюты экспортерами для уплаты налогов. Оставшийся объем платежей составит порядка 900 млрд рублей. С учетом относительно высоких номинальных курсов, компании могут более активно проявить себя на валютном рынке. Внешние рынки сохраняют безыдейность, поэтому нефтяной рынок служит для них основным ориентиром", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Большинство ставок на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник не изменилось в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 9,08% годовых, ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,13% годовых. Ставки на срок 1 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего дня - 9,23% и 9,08% годовых соответственно, ставка на срок 3 месяцев повысилась на 1 б.п. - до 9,19% годовых.

"Мягкая лимитная политика регулятора является немаловажным фактором, который сейчас обеспечивает комфорт на рынке межбанковского кредитования (МБК). Так, в прошлый вторник банки хотели разместить 540 млрд рублей, тогда как лимит составил лишь 410 млрд рублей. Приток краткосрочной ликвидности в систему впервые с начала месяца помог ставкам в сегментах "овернайт" и одна неделя снизиться, что изменило форму всей кривой ставок МБК. Впрочем, основной отток в рамках текущей операционной недели произойдет сегодня - банкам предстоит расплатиться с бюджетом по основным налогам - НДС, НДПИ, акцизам (по нашим расчетам, больше 600 млрд рублей). Для этого банкам очень пригодится запас ликвидности, накопленный к настоящему моменту на корсчетах (для выполнения норматива по усреднению требуется лишь 1,85 трлн рублей). Принимая также во внимание достаточно мягкий подход ЦБ к абсорбированию ликвидности, налоговый период не должен сильно повлиять на рынок МБК", - считают аналитики Райффайзенбанка