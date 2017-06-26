Доллар может откатиться до 57 - "Аналитика Онлайн"

Глава Минфина в ходе интервью телеканалу Россия 1 рассказал о том, что с начала года доходы россиян стали расти. Примечательно, что данные Росстата говорят об обратном, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. По данным главного статистического органа страны, за последние 30 месяцев доходы россиян выросли только однажды, в январе 2017 года. Эксперт напомнил, причиной этому стала разовая выплата 5000 рублей пенсионерам. Тем временем на российском валютном рынке, вслед за рынком нефти, началась коррекция.

В новый рабочий понедельник на торгах московской биржи за доллар дают 59 рублей 5 копеек, евро торгуется около 66 рублей, индекс ММВБ поднялся до 1870 пунктов, а цены на смесь марки Brent держатся в районе 45,50 долларов за баррель.

"Корректировка российской валюты вполне закономерна, - полагает эксперт компании. - После столь бурного роста, который мы наблюдали в последнее время, нужно немного откатить назад. Мы убеждены, что в текущих условиях стоит говорить именно о корректировке курса доллара, а не о смене наметившегося восходящего тренда. Вероятнее всего нижним пределом коррекции станут уровни 58,90 или 58,40 рублей за доллар. Однако, сохраняется и некоторый шанс возврата в район 57 рублей. В районе этих уровней есть смысл открывать новые сделки на покупку доллара. Среднесрочными целями по-прежнему являются 62 - 63 рубля".