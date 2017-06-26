В ожидании выступлений Марио Драги и Джанет Йелллен российский рынок будет в боковом тренде - Dukascopy Bank SA

"С конца прошлой торговой недели цены на нефть марки Brent выросли на 0,4% и сегодня достигали отметки в $46 за баррель. На фоне восстановления цен на нефть российские и европейские индексы начали торговую сессию понедельника, 26 июня, с роста. Так, индекс ММВБ к середине дне прибавил 0,15% до отметки 1870 пунктов, в то время как индексу РТС и не удалось закрепиться выше уровня в 1000 пунктов. Европейские фондовые индикаторы растут на текущий момент в среднем на 0,5-1%. Дополнительную поддержку покупкам европейских акций способствует публикация позитивной статистики института Ifo, согласно которой индекс делового климата в Германии в текущем месяце вырос до исторических максимумов, превысив ожидания рынка. По нашим оценкам, во второй половине дня на российском рынке акций будет наблюдаться боковой тренд, обусловленный ожиданиями выступлений Марио Драги и Джанет Йелллен в ближайшее время", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.