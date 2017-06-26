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26 июня 2017 года 15:10
Ожидаем развития коррекционного движения рынка акций наверх - ВТБ 24
На текущей неделе будет закрываться квартал и полугодие, отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Влияние календарного фактора на ход торгов в пятницу может быть весьма заметным. Если же абстрагироваться от этого момента, то предстоящая неделя обещает быть насыщена комментариями представителей ФРС, выступлением Дж.Йеллен и проводимым ЕЦБ форумом. Тема монетарной политики ведущих центробанков мира (прежде всего Федрезерва США) способна вновь оказаться в центре внимания, оказывая воздействие на курс основной валютной пары. "Для российского финансового рынка определяющим фактором остается динамика цен на нефть, - комментирует ситуацию эксперт банка. - Полагаем, что имеются предпосылки для коррекционного движения наверх по Brent, которые приведут как к частичному восстановлению курса рубля, так и поддержат оптимизм на рынке акций. Доллар может откатиться к уровням 58.5-59 руб. на фоне положительной динамики цен на нефтяном рынке, Индекс РТС – подняться выше 1000 пунктов. Вместе с тем полагаем, что полученный импульс на ослабление рубля задаёт новые приоритеты в инвестиционных стратегиях игроков – смещение интереса к акциям компаний-экспортёров, прежде всего вне нефтяного сектора. Рассчитываем на возвращение спроса и в акции Сургутнефтегаза. Обращаем внимание, что пик дивидендных выплат - это значимый источник добавочного капитала частных инвесторов, реинвестирование которого способно, при прочих равных, обусловить положительную динамику рынка во второй половине лета. Под прицелом в первую очередь должны быть наиболее дивидендные истории. Нам в этом плане симпатичны бумаги АЛРОСА на текущих ценовых уровнях".
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26 июня 2017 года 19:57
Москва. 26 июня. Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 1860 пунктам по индексу ММВБ из-за укрепления рубля в период налоговых платежей, индекс РТС подрос вслед за нефтью; аутсайдерами выступили акции АФК "Система" и "Башнефти" на фоне известий, что "Роснефть" продолжит судебные разбирательства с АФК. читать дальше
.26 июня 2017 года 19:50
Москва. 26 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне растущей нефти. читать дальше
.26 июня 2017 года 18:52
Пик налоговых выплат сопровождался умеренным ростом ставок МБК и поддержкой рубля - ИК "Велес Капитал"
"В понедельник банки проводили окончательные расчеты по уплате НДПИ, акцизов и НДС. В рамках данного события отток ликвидности мог достигать отметки в 600 млрд руб., хотя, судя по отрицательной динамике остатков банков на корсчетах в ЦБ в пятницу, часть предварительных платежей была осуществлена... читать дальше
.26 июня 2017 года 18:43
Москва. 26 июня. Котировки российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали восстановительный рост благодаря локальному улучшению ситуации на нефтяных площадках и стабильной динамике базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.26 июня 2017 года 18:26
"Цены на нефть по итогам недели вернулись к отметкам выше 45 долл. за баррель Brent. Поддержку котировки получили со стороны данных из США и за счет хорошей статистики по спросу на нефть в Китае, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Запасы в США сократились на 2,45 млн баррелей,... читать дальше
.26 июня 2017 года 18:01
В течение месяца не исключено умеренное ослабление рубля до отметки 60-61 по паре доллар/рубль - "Открытие Брокер"
В течение торгов на валютном рынке Московской биржи валютная пара доллар/рубль снижалась до отметки 58,85, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Очевидно, ключевым фактором укрепления нацвалюты по отношению к американскому доллару выступает нефть, которая днём предприняла попытку... читать дальше
.26 июня 2017 года 17:26
БКС поднял оценку GDR Globaltrans на 18%, рекомендует активизировать их покупку в рамках новой торговой идеи
(добавлен текст после 3-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 18% - до $9,9 за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Кроме того, аналитик "БКС" Митч Митчелл... читать дальше
.26 июня 2017 года 16:42
БКС поднял оценку GDR Globaltrans на 18%, рекомендует активизировать их покупку в рамках новой торговой идеи
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 18% - до $9,9 за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Кроме того, аналитик "БКС" Митч Митчелл рекомендует использовать недавнюю... читать дальше
.26 июня 2017 года 16:26
Цены на нефть могут скорректироваться ещё в пределах 8-10%, но за этим последует бурный рост - ИК "Финам"
"В ценах на нефть по-прежнему наблюдается слабость, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Согласно пятничным данным от Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,85%, до 941 единицы. В годовом выражении число... читать дальше
.26 июня 2017 года 16:02
Глава Минфина в ходе интервью телеканалу Россия 1 рассказал о том, что с начала года доходы россиян стали расти. Примечательно, что данные Росстата говорят об обратном, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. По данным главного статистического органа... читать дальше
.26 июня 2017 года 15:41
Москва. 26 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря спросу на ликвидность для уплаты налогов. читать дальше
.26 июня 2017 года 15:32
В ожидании выступлений Марио Драги и Джанет Йелллен российский рынок будет в боковом тренде - Dukascopy Bank SA
"С конца прошлой торговой недели цены на нефть марки Brent выросли на 0,4% и сегодня достигали отметки в $46 за баррель. На фоне восстановления цен на нефть российские и европейские индексы начали торговую сессию понедельника, 26 июня, с роста. Так, индекс ММВБ к середине дне прибавил 0,15% до... читать дальше
.26 июня 2017 года 14:45
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,50-59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в понедельник укрепляется по отношению к доллару, обыгрывая позитивную динамику нефтяных цен, - отмечают аналитики Уральского Банка Реконструкции и Развития. - Поддержку национальной валюте оказывают также продажа выручки экспортерами и повышение спроса на долговые обязательства РФ на фоне... читать дальше
.26 июня 2017 года 14:35
Аналитики финансовой группы (ФГ) "БКС" ожидают продолжения ралли на рынке ОФЗ в течение недели по мере того, как инвесторы, вероятно, будут переоценивать риски санкций, которые могли быть существенно преувеличены. Кроме того, в обзоре ФГ говорится, по мнению экспертов "БКС", текущий курс рубля... читать дальше
.26 июня 2017 года 14:07
Финансовая группа (ФГ) "БКС" понизила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 140 рублей до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "Мы понижем прогноз по финпоказателям "Мосбиржи" в... читать дальше
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