Рубль сдержанными темпами восстанавливает потери - "Нордеа Банк"

"Доллар сдержанно отступает в ходе утренних торгов, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне глава ФРБ Сент-Луиса выразил мнение о том, что ФРС возможно следует взять паузу в цикле повышения учетной ставки на фоне неоднозначных данных по экономике и слабого роста инфляции. Однако большинство голосующих членов американского регулятора, как и сама глава Дж. Йеллен, склоняются к поддержанию темпов нормализации денежно-кредитной политики. В целом стоит заметить, что отсутствие явных тем/драйверов в последнее время приводят рынок к «боковику». На текущей неделе в фокусе площадок будут данные по личным потребительским расходам в США (пт.). В случае выхода «мягких» данных дефляционные опасения подрастут, что действительно повышает риск паузы в нормализации ДКП и снижает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре. Доллар в этом случае окажется под давлением. Однако мы не рассматриваем этот вариант как базовый".

В ЕС основное внимание также на инфляцию (пт.), которая как ожидается снизится по причине более низких цен на нефть, что также приведет к смещению ожиданий по сокращению покупки активов ЕЦБ на более поздние сроки. Как итог в паре EUR/USD по итогам недели «американец» имеет больше шансов укрепиться. Сегодня в фокусе выступление главы ЕЦБ в рамках ежегодного форума. Краткосрочные ориентиры EURUSD - 1.11-1.123.

"Рубль сдержанными темпами восстанавливает потери, - констатирует Д. Давыдов. - Поддержкой национальной валюте выступают подрастающие нефтяные цены и большая активность со стороны экспортеров, которые продают валюту для уплаты налоговых платежей, пик которых приходится на сегодняшний день. Кроме того, стоит отметить ослабление позиций доллара в последние дни, что наряду с прочими ЕМ валютами, избавляет рубль от дополнительного давления. На горизонте недели USD/RUB ожидаем на отметках – 58.0-60.0".