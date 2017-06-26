Валютный курс в ближайшие недели закрепится в области 59-60 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль показал худшую динамику среди основных мировых валют по итогам прошлой недели (-2,8%), - напоминают аналитики банка "Санкт-Петербург". - При этом, как мы отмечали ранее, падение курса рубля было во многом обусловлено негативной динамикой нефтяных фьючерсов (-4% по итогам недели). За баррель нефти Brent сейчас дают 2700 руб., и те же самые значения мы наблюдали буквально пару недель назад, когда при $48/барр. курс рубля был в районе 56,5 руб./долл. Серьезных распродаж в сегменте долгового рублевого долга мы не увидели. Ситуация на внешних рынках также остается относительно спокойной, т.е. глобального risk off пока тоже не случилось. Формирование локального дня в нефти в прошлую среду и дальнейшая коррекция в район $46/барр. привели к укреплению курса рубля до 59 руб./долл. На руку российской валюте играет и налоговый период – 26 и 28 июня в бюджет уплачиваются акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль. Мы не исключаем возможности укрепления курса до 58,5 руб./долл. и считаем, что курс в ближайшие недели закрепится в области 59-60 руб./долл.".