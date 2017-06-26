Рубль продолжил отыгрывать потери с позволения нефтяных цен - Банк "Зенит"

Пятничные торги валютного рынка завершились умеренным укреплением рубля, напоминают эксперты банка "Зенит". Российская валюта отыгрывала потери прошлой недели, что сопровождалось аналогичной динамикой нефтяного рынка. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.39 руб. (-55 коп.), курс евро – 66.48 руб. (-41 коп.). На международном валютном рынке доллар сдавал позиции на неуверенных заявлениях представителей Федрезерва относительно дальнейшего изменения параметров денежно-кредитной политики. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 40 бп до $1.1190.

"Волна ослабления рубля постепенно утихает по мере поддержки со стороны восстановления нефтяных котировок, - констатируют аналитики банка. - На неделе рубль будет поддержан за счет покупки валюты экспортерами для уплаты налогов. Оставшийся объем платежей составит порядка 900 млрд руб. С учетом относительно высоких номинальных курсов, компании могут более активно проявить себя на валютном рынке. Внешние рынки сохраняют безыдейность, поэтому нефтяной рынок служит для них основным ориентиром. Таким образом, формальных поводов для отказа от инвестиций в развивающиеся рынки сейчас пока не наблюдается, внешний фон для рубля должен остаться нейтральным".