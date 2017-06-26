Динамика российских акций смешанная из-за роста нефти и рубля, упали "Система" и "Башнефть"

Москва. 26 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник демонстрирует смешанную динамику рублевых цен blue chips на фоне роста нефти и рубля, а также мировых фондовых площадок; упали акции АФК "Система" и "Башнефти" на фоне известий, что "Роснефть" продолжит судебные разбирательства с АФК.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1868,03 пункта (+0,03%), индекс РТС вырос до 998,81 пункта (+1%, максимум дня - 1001,6 пункта); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар упал до 58,93 рубля (-0,46 рубля).

В росте лидируют рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,8% "префы"), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3%).

Подешевели акции "Башнефти" (-3,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), АФК "Система" (-4,2%), "Сургутенфтегаза" (-1,1% и -1,5% "префы").

Президент "Системы" Михаил Шамолин сообщил "Интерфаксу", что АФК обратилась к "Роснефти" "с предложением эффективного механизма внесудебного урегулирования спора". Как поясняли в "Системе", предложения АФК позволяют оценить результаты реорганизации "Башнефти", ущерб от которой новый собственник компании оценил в 170,6 млрд рублей.

"Роснефть" подтвердила, что получила от АФК "Система" документ, касающийся спорной ситуации вокруг "Башнефти", но считает, что в нем нет конкретных предложений по урегулированию спора, поэтому судебные разбирательства по этому вопросу продолжатся.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Роснефти", "предмета для комментариев нет". "В документе не содержится никаких предложений по урегулированию спора. Мы будем продолжать разбирательство в суде и ждем судебного решения", - сообщили в НК.

В понедельник выросла фондовая Азия, поднимаются Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,8%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и дорожает нефть.

Представители ФРС США в минувшую пятницу выразили различные точки зрения в отношении перспектив кредитно-денежной политики в США.

Так, председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву стоит сделать перерыв в повышении базовой ставки и какое-то время последить за макроэкономическими статданными. По его мнению, в повышении ставки нет необходимости, поскольку экономика США вошла в полосу слабого роста с низкой инфляцией.

Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что американский центробанк должен продолжать подъем ставки, чтобы избежать выхода инфляции из-под контроля и рецессии в экономике США.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс высказался за дальнейшее постепенное повышение процентных ставок Федрезерва. Он ожидает усиления инфляции до целевых 2% в следующем году и еще большего снижения безработицы.

Позднее в понедельник глава Европейского Центробанка Марио Драги выступит на ежегодном форуме в Португалии. Во вторник председатель ФРС Джанет Йеллен примет участие в открытой дискуссии в Лондоне о перспективах экономики.

Индекс доверия к экономике Германии института Ifo в июне вырос до 115,1 пункта при прогнозах снижения до 114,5 пункта с майских 114,6 пункта.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $46,29 за баррель (+1,2% и +0,7% в пятницу), августовская цена WTI - $43,55 за баррель (+1,3% и +0,6% в пятницу).

За минувшую неделю стоимость Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 4,4%. Снижение цен было отмечено по итогам пятой недели подряд, что является самым длительным периодом спада на нефтяном рынке с августа 2015 года, свидетельствуют данные FactSet.

"Медвежий" тренд на рынке сохраняется, несмотря на сигналы того, что нефтедобывающие страны успешно выполняют условия соглашения о сокращении добычи, пишет MarketWatch. Согласно данным технического комитета ОПЕК по мониторингу выполнения достигнутых договоренностей, соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи в мае было выполнено на 106%.

Данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США по итогам 23-й недели подряд. Количество таких установок увеличилось за неделю на 11 штук - до 758 установок.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, несмотря на увеличение количества активных буровых вышек в США цена нефти в понедельник растет, что поддерживает российский рубль наряду с налоговыми платежами. Заявления чиновников ФРС по процентной ставке в пятницу и понедельник уже отыграны рынком. На текущей неделе макростатистика по США поддержит американскую валюту, что создаст риск для снижения цен на товары в долларах, в том числе и нефть.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что поддержку рынку акций в США оказало заявление главы ФРБ Сент-Луиса о том, что Федрезерву США необходимо сделать перерыв в повышении ставки.

На динамику торгов влияние окажут данные по деловому климату в Германии и заказам на товары длительного пользования в США (15:30 МСК), вечером также ожидается выступление главы ЕЦБ М.Драги (20:30 МСК).

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) и "Северстали", которые начали восхождение к локальным максимумам. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Сбербанка, которые находятся под угрозой распродаж из-за корпоративных споров.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, отчет по объему американских заказов на товары длительного пользования может удивить. В апреле-мае американская статистика явно демонстрирует нестабильность, что мешает поверить в еще одно повышение ставки ФРС до конца года.

Неделя началась с роста в Азии, нефть также пытается ликвидировать потери прошлой недели, что поддерживает бумаги энергетических компаний. Нефть Brent на прошлой неделе протестировала поддержку в районе $44 за баррель. Пятничный отчет Baker Hughes показал, что американские компании увеличили число активных нефтяных буровых установок на 11 единиц (до 758 штук), однако новая неделя начинается для нефти более позитивно. На Ближнем Востоке сохраняется напряженность вокруг Катара, который назвал требования к нему со стороны арабских стран нереальными. Беспорядки продолжаются в Венесуэле. Золото на прошедшей неделе тоже находилось под давлением на фоне ослабления инфляционных ожиданий в США.

На российском рынке акций покупки идут на малых и средних объемах, что явно не указывает на долгосрочный разворот вверх. Соответственно, инвесторы проявляют повышенную осторожность, покупая достаточно перепроданные бумаги. На валютном рынке также произошла переоценка сил в соответствии с текущими условиями. Разрыв в ставках ФРС и ЦБ РФ сократился с конца апреля на 1 процентный пункт. Рубль в понедельник продолжит укрепление вместе с нефтью, продолжит борьбу за отметку 59 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Абилити Капитал" Михаил Федоров, нефть Brent подешевела почти на 20% с 25 мая, когда цена находилась на уровне $54,8 за баррель, это означает, что основная масса спекулятивных длинных позиций теперь уже закрыта. Резкая просадка цен Brent 20 и 21 июня была финальной ликвидацией позиций по сигналам stop loss, и теперь цены на нефть будут расти в рамках отскока после месячного падения. Технически, минимальной целью отскока Brent является уровень $47,5 за баррель, не исключен вариант и более существенного роста, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,1%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,9%).

Подешевели бумаги Lenta Ltd (MOEX: LNTA) (-3,9%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,493 млрд рублей (из них 1,169 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).