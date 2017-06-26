Восстановление цен на нефть поддерживает курс рубля - Локо Банк

"Рубль начал торги ростом к доллару почти на 40 коп., вплотную приблизившись к 59 за доллар к 10:10 по московскому времени. Сегодня также состоится пик платежей в рамках налогового периода, поэтому с этой стороны у рубля также есть мощная поддержка, позволяющая стремиться к отметке 58,7-58,8 за доллар. При этом для рубля новая неделя может оказаться достаточно позитивной на фоне возобновления притока в российские ОФЗ, так как пока санкции никак не связаны с госдолгом. Судя по ожиданиям, Банк России и ФРС возьмут паузу в изменении ставок, поэтому пока кэрри с рублем продолжает оставаться привлекательными. Наметившийся разворот не был реализован, хотя хедж-фонды сократили ставки на рост рубля до минимума с февраля прошлого года. Если они перейдут на отрицательную территорию, это уже будет прямым сигналом к продаже нацвалюты. В понедельник рубль с большой вероятностью будет торговаться в районе 59-59,1 за доллар, и около 66,15-66,25 за евро", - комментирует ситуацию заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.