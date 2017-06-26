Геополитические риски уступают место нефтяным спекуляциям - БКС

"Геополитические риски уступают место нефтяным спекуляциям, - указывает аналитик БКС Марк Брэдфорд. - Угроза кодификации американских санкций на время отошла на второй план, продление санкций ЕС ожидалось и уже было в полной мере отыграно, а саммит G20, на котором возможна долгожданная встреча Путина и Трампа, начнется лишь в конце следующей недели. На этом фоне доминирующим фактором для динамики торгов в России станет нефть. Цены на Brent растут в свете ослабления доллара: невпечатляющие макроданные из США играют в пользу спекуляции относительно того, что ФРС отойдет от плана «трех повышений» и оставит ставку без изменений до конца 2017 г. Тем не менее число буровых установок в США продолжает расти, что усиливает риски неспособности ОПЕК добиться восстановления баланса нефтяного рынка, ограничивая потенциал отскока цен на нефть. На этой неделе ожидаются выступления представителей ряда мировых центробанков: президента ФРБ Сан-Франциско Уильямса, главы ЕЦБ Драги и председателя ФРС Йеллен. При текущих ценах на энергоносители борьба между «быками» и «медведями» будет острой, что повысит волатильность на этой неделе".