26 июня 2017 года 10:20
Рубль повышается к доллару и евро благодаря росту цен на нефть
Москва. 26 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря росту цен на нефть.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,11-59,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,13 руб./$1 (-25,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 66,19 руб./EUR1 (-28,75 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 26,96 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 62,31 рубля.
Доллар при этом оказался на 59,66 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 66,68 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов в понедельник благодаря возобновившей рост нефти и повышенному спросу на рублевую ликвидность для налоговых платежей текущей недели.
Цены на нефть поднимаются в понедельник после существенного снижения по итогам предыдущей недели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,85% - до $46,14 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,98% - до $43,43 за баррель. За минувшую неделю стоимость Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 4,4%. Снижение цен было отмечено по итогам пятой недели подряд, что является самым длительным периодом спада на нефтяном рынке с августа 2015 года. "Медвежий" тренд на рынке сохраняется, несмотря на сигналы того, что нефтедобывающие страны успешно выполняют условия соглашения о сокращении добычи.
Опубликовано: /Финмаркет/
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