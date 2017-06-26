Дивидендные гэпы окажут понижательное давление на российские фондовые индексы - КИТ Финанс Брокер

"Неделю внешние площадки открывают в позитивных настроениях. Цены на нефть растут в пределах 1%. Азиатские рынки торгуются преимущественно в «зеленой зоне». Рубль на индикативной сессии укрепляется против американской валюты, курc пары USDRUB 59,27 руб. В учетом внешнего фона открытие локального рынка акций сегодня ожидаем на положительной территории. Однако, давление на рынок может оказывать локальная история между Роснефтью и АФК Системой. Роснефть отказалась от мировой с АФК. Рассмотрение иска в суде запланировано на вторник", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.

Если говорить про отдельные истории на рынке, то в пятницу спросом пользовались бумаги ГМК Норникеля. Акции компании на прошлой неделе «просели» на фоне дивидендной отсечки. Эксперт напоминает, что Норникель стабильно выплачивает щедрые дивиденды: "Рекомендуем бумаги к покупке в долгосрочные портфели с расчетом на будущие дивидендные выплаты. На текущей неделе реестр акционеров под дивиденды закрывается в Энел Россия (сегодня последний день для покупки бумаг), Роснефти (четверг) и Юнипро (пятница). Дивидендные гэпы окажут понижательное давление на фондовые индексы. Из негативных новостей для российского фондового рынка отметим продолжение истории между Роснефтью и АФК Системой. На выходных появилась информация об отказе Роснефти пойти на мировую с АФК. Рассмотрения иска в суде запланировано на вторник. В связи с чем бумаги АФК Системы сегодня могут оказаться под давлением. Внимательно следим за развитием истории".

Из корпоративных новостей сегодня аналитик КИТ Финанс Брокер выделяет ГОСА Аэрофлота, в повестке - одобрение дивидендов за 2016 г. Бумаги на прошлой неделе отыграли просадку до отметки 170 руб., вернувшись к уровню 191,35 руб. Ожидается продолжение роста на текущей неделе.

На утро понедельника нефтяные котировки растут в пределах 1%. Рынок игнорирует данные от Baker Hughes, опубликованные в пятницу. Рост действующих нефтедобывающих установок в США продолжается. Общее количество буровых увеличилось за неделю на 18 штук - до 941 установок, указывает А. Устинова.