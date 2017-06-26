На фондовом рынке коррекция вверх давно назрела - "Алор Брокер"

Нефтяные котировки в начале недели продолжают восстанавливаться, цена Brent прибавляет около 1% и закрепляется выше отметки 46 долларов за баррель, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. На американских фондовых площадках преобладают смешанные настроения, S&P и Nasdaq в пятницу выросли, а Dow Jones немного снизился. Вместе с тем европейские индикаторы завершили торги в пятницу снижением из-за слабых статданных из еврозоны. Поддержку рынкам акций в США оказывает заявление главы ФРБ Сент-Луиса, который сказал, что ФРС США необходимо сделать перерыв в повышении ставки.

"Российский фондовый рынок сегодня будет пытаться расти, индекс РТС может прибавить 0,5-1%, - прогнозирует А. Антонов. - Коррекция вверх давно назрела. Курсы доллара и евро упадут до 59 рублей и 66,2 рубля соответственно".

На динамику торгов влияние окажут данные по деловому климату в Германии (выходят в 11:00 мск) и заказам на товары длительного пользования в США (15:30 мск). Вечером в 20:30 мск также ожидается выступление главы ЕЦБ Драги.

Из акций к покупкам, по мнению эксперта, можно рекомендовать бумаги Интер РАО, ФСК ЕЭС, Системы, ММК и Сесерстали, которые начали восхождение к локальным максимумам. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Сбербанка (об.), которые под угрозой из-за корпоративных споров.