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26 июня 2017 года 09:55

На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 26 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в пятницу и завершили неделю подъемом. Dow Jones Industrial Average практически не изменился как по итогам торгов 23 июня, так и за минувшую неделю. Поддержку фондовому рынку США в пятницу оказало повышение котировок акций нефтяных и технологических компаний. Котировки акций американских банков снизились по итогам торгов, несмотря на благоприятные результаты стресс-тестов, опубликованные Федеральной резервной системой (ФРС). Все крупные банки США выполнили требования к капиталу и прошли первую часть стресс-тестов, что указывает на вероятность утверждения планов большинства финорганизаций относительно выплат акционерам в виде дивидендов и выкупа акций.

Представители ФРС, выступавшие в пятницу, выразили различные точки зрения в отношении перспектив кредитно-денежной политики в США. Так председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву стоит сделать перерыв в повышении базовой ставки и какое-то время последить за макроэкономическими статданными. По его мнению, в повышении ставки нет необходимости, поскольку экономика США вошла в полосу слабого роста с низкой инфляцией. Тем временем Лоретта Местер, возглавляющая ФРБ Кливленда, заявила, что американский Центробанк должен продолжать подъем ставки, чтобы избежать выхода инфляции из-под контроля и рецессии в экономике США.

Азиатские фондовые рынки растут в понедельник вслед за ралли акций высокотехнологичных компаний и повышением цен на нефть и другие виды сырья. В понедельник не ведутся торги в Индии, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Бангладеш и на Филиппинах - мусульмане продолжают праздновать окончание Рамадана. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 поднялись в ходе торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский KOSPI прибавили по 0,4%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, - на 1,1%. Тайваньский Taiex вырос на 1,3% и достиг максимума за 27 лет.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник после существенного снижения по итогам предыдущей недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК поднялась на 0,92% - до $45,96 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на 0,71% - до $45,54 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,91% - до $43,4 за баррель. Контракт подорожал на 0,63% - до $43,01 за баррель по итогам предыдущей сессии.

За минувшую неделю стоимость Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 4,4%. Снижение цен было отмечено по итогам пятой недели подряд, что является самым длительным периодом спада на нефтяном рынке с августа 2015 года. "Медвежий" тренд на рынке сохраняется, несмотря на сигналы того, что нефтедобывающие страны успешно выполняют условия соглашения о сокращении добычи. Согласно данным технического комитета ОПЕК по мониторингу выполнения достигнутых договоренностей, соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи в мае было выполнено на 106%. Данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США по итогам 23-й недели подряд. Количество таких установок увеличилось за неделю на 11 штук - до 758 установок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась более чем в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,268 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,357 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 июня вырос на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню (за счет заметного роста стоимости облигаций "Роснефть-001Р-02", вернувшихся к привычным ценовым уровням после падения днем ранее) и составил 105,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,17%, поднявшись до 513,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-02" (+1,6%), "Акрон БО-03" (+0,39%) и "Сбербанк БО-18" (+0,3%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,32%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,19%) и "РЖД-23" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Внешэкономбанк (ВЭБ) полностью разместил биржевые облигации серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 19 июня. Ставка 1-го купона по итогам book building была установлена на уровне 8,75% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" (SPV-компания Транскапиталбанка) завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 21 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,10% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 4 года на уровне 9,41% годовых. Купоны - квартальные. Облигации размещались по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Выпуск погашается 14 мая 2045 года. По бумагам предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в случае снижения непогашенного номинала облигаций до уровня ниже 20% от номинала.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) 27 июня с 13:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-13 объемом до 2,575 млрд рублей. Объем вторично размещенных бумаг будет соответствовать объему облигаций, выкупленных в рамках оферты 27 июня. Ориентир цены размещения бумаг - не ниже 100% от номинала. Техническое размещение бумаг планируется также провести 27 июня. Ставка текущих купонов составляет 10% годовых, что соответствует доходности на уровне 10,25% годовых к очередной оферте через год (21 июня 2018 года). Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-13 объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 банк доразместил серию на 1 млрд рублей. Таким образом, в обращении в настоящее время находится 6 млн облигаций данной серии. Купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 13 июня 2024 года.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) определил ставку 7-го купона облигаций серии БО-09 в размере 8,91% годовых (44,67 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 10-летние биржевые облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в июне 2014 года. Ставка 7-12-го купонов привязана к значению ежедневного фиксинга Национальной валютной ассоциации ставки OIS на базе RUONIA на срок 6 месяцев плюс 0,15%.

Банк "Пересвет" полностью погасил облигации 3-й серии на 2 млрд рублей, владельцы которых не согласились на участие в bail-in говорится в сообщении банка. Кроме того, по бондам 3-й серии банк выплатил доход за период действия моратория ЦБ на удовлетворение требований кредиторов (с 21 октября 2016 года по 23 апреля) в размере 67,26 млн рублей, а также за 6-й купон (с 24 апреля по 22 июня) в размере 43,56 млн рублей. Как сообщалось, в рамках реструктуризации "Пересвет" предложил держателям своих облигаций за небольшие отступные перенести сроки погашения на 2034-2036 годы в зависимости от выпуска, и установить ставки купонов по всем выпускам до погашения на уровне 0,51% годовых. Кроме того, предполагается, что владельцы облигаций, как и остальные кредиторы, согласившиеся на bail-in, получают 15% своих требований денежными средствами, а 85% будет конвертировано в капитал спасенного банка. Владельцы шести из девяти выпусков облигаций банка согласились на основные условия реструктуризации. Однако держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии на них не согласились.


Опубликовано: /Финмаркет/
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