Нефть может вернуться в режим продаж - eToro

В пятницу нефть продолжила робкие попытки подъема, отступив от долгосрочных минимумов еще на один шаг вперед. Баррель Brent коснулся максимума на 45,73, завершив торги у верхней границы внутридневного диапазона, напоминает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. На утренних торгах цены превысили уровень 46, продолжая восстановление.

"Несмотря на некоторое улучшение настроений в сырьевом сегменте, хотя, скорее, речь идет о прекращении падения и стабилизации цен, риски возобновления продаж все еще высоки, - предупреждает эксперт. - Не исключено, что актив еще не сформировал дно, поскольку фундаментальных изменений на рынке черного золота не произошло – игроки по-прежнему озадачены переизбытком предложения и беспокоятся по поводу потенциального ослабления спроса. С этой точки зрения рынок сейчас особенно внимательно следит за Китаем, который периодически подает неоднозначные сигналы, хотя МВФ недавно повысил прогноз по росту ВВП Поднебесной. В краткосрочной перспективе помешать дальнейшему и без того вялому восстановлению Brent снова могут США. Как показал еженедельный отчет Baker Hughes, число буровых снова увеличилось, не прерывая череду роста, которая длится уже 23 недели. В этот раз релиз выглядит особенно показательным, сигнализируя о низком уровне рентабельности бурения и добычи черного золота в Штатах, где компании не сбавляют обороты на сланцевых месторождениях, невзирая на недавний обвал цен".

На этом фоне в среду Минэнерго может снова рапортовать о росте добычи, что повлечет новую волну продаж актива. А если в ходе текущей недели доллар получит поддержку со стороны выступлений представителей ФРС США, давление на Brent усилится, уверен П. Салас. В случае реализации медвежьего сценария эксперт не исключает движения Brent к новым минимумам.