Сегодня в начале торгов возможен возврат к уровню 1000 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу, - констатирует ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. - Европейские индексы немного понизились, по азиатским наблюдается повышение. Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося ранее возврата к уровню 1000 пунктов по индексу РТС. Внешний фон выглядит умеренно-позитивным, но пока не дает оснований для сильных движений. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление рубля под влиянием благоприятной динамики цен на сырьевых рынках".