Фондовые рынки растут вслед за нефтью и технологическим сектором

S&P и Nasdaq выросли в пятницу и по итогам недели, Dow Jones почти не изменился. Фондовые индексы АТР растут вслед за нефтью и технологическим сектором. Цены на нефть растут после падения по итогам прошлой недели, Brent подорожала до $46,09 за баррель.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в пятницу и завершили неделю подъемом, пишет MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average практически не изменился, как по итогам торгов 23 июня, так и за минувшую неделю.

Поддержку фондовому рынку США в пятницу оказало повышение котировок акций нефтяных и технологических компаний. Индикатор энергетических компаний в индексе S&P 500 подскочил по итогам торгов на 0,8%, технологического сектора - на 0,7%.

Котировки акций американских банков снизились по итогам торгов, несмотря на благоприятные результаты стресс-тестов, опубликованные Федеральной резервной системой (ФРС).

Все крупные банки США выполнили требования к капиталу и прошли первую часть стресс-тестов, что указывает на вероятность утверждения планов большинства финорганизаций относительно выплат акционерам в виде дивидендов и выкупа акций. Эти планы являются предметом второго раунда стресс-тестирования ФРС - Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), итоги которого будут обнародованы 28 июня после закрытия американских бирж.

Акции Goldman Sachs подешевели в пятницу на 1,2%, Morgan Stanley - на 2,1%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,2%.

Представители ФРС, выступавшие в пятницу, выразили различные точки зрения в отношении перспектив кредитно-денежной политики в США.

Так председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву стоит сделать перерыв в повышении базовой ставки и какое-то время последить за макроэкономическими статданными.

По его мнению, в повышении ставки нет необходимости, поскольку экономика США вошла в полосу слабого роста с низкой инфляцией.

Тем временем, Лоретта Местер, возглавляющая ФРБ Кливленда, заявила, что американский Центробанк должен продолжать подъем ставки, чтобы избежать выхода инфляции из-под контроля и рецессии в экономике США.

Акции канадского производителя смартфонов и разработчика корпоративного ПО BlackBerry подешевели на 12% по итогам торгов в пятницу. Компания зафиксировала прибыль по итогам минувшего квартала, что стало приятным сюрпризом для рынка, однако ее выручка не оправдала прогнозов.

Цена бумаг ритейлера товаров для дома Bed, Bath & Beyond также упала на 12% на фоне слабой квартальной отчетности.

Между тем капитализация провайдера облачных сервисов Synchronoss Technologies Inc. подскочила на 33%, после того, как инвестфонд Siris Capital Group совместно с партнерами предложил приобрести ее за $18 за акцию.

Стоимость акций фармкомпании Portola Pharmaceuticals взлетела на 47% на информации об одобрении регуляторами разработанного ею антикоагулянта.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу опустился на 0,01% - до 21394,76 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,2%, составив 2438,3.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,5% - до 6265,25 пункта.

Азиатские фондовые рынки растут в понедельник вслед за ралли акций высокотехнологичных компаний и повышением цен на нефть и другие виды сырья, сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник не ведутся торги в Индии, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Бангладеш и на Филиппинах - мусульмане продолжают праздновать окончание Рамадана.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 поднялись в ходе торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский KOSPI прибавили по 0,4%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний - на 1,1%.

Тайваньский Taiex вырос на 1,3% и достиг максимума за 27 лет.

В отсутствие масштабных катализаторов в минувшие выходные участники рынка сосредоточились на поиске дальнейших сигналов ведущих центробанков, включая Федеральную резервную систему (ФРС).

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс в понедельник высказался за дальнейшее постепенное повышение процентных ставок Федрезерва. Он ожидает усиления инфляции до целевых 2% в следующем году и еще большего снижения безработицы.

Позднее в понедельник глава Европейского Центробанка Марио Драги выступит на ежегодном форуме в Португалии. Во вторник председатель ФРС Джанет Йеллен примет участие в открытой дискуссии в Лондоне о перспективах экономики.

Также на этой неделе будет обнародовано значительное количество статданных в странах АТР и США, которые также могут повлиять на рынок акций.

Стабилизация сырьевых рынков помогает австралийскому рынку акций, который в последние недели страдал от снижения цен, отмечает главный рыночный аналитик CMC Майкл Маккарти. На прошлой неделе S&P/ASX 200 упал на 1%.

Нефть Brent с поставкой в августе подорожала на 1%, до более чем $46 за баррель. На этом фоне австралийская нефтегазовая компания Santos прибавила 2,2%, японская Inpex - 1,7%.

Цена бумаг Hon Hai Precision подскочила на 6,2%, Samsung Electronics - на 1,4%, Tencent - на 0,7%.

Торги акциями производителя автокомпонентов Takata Corp. приостановлены в связи с тем, что компания подала заявление о признании ее банкротом.

Цены на нефть поднимаются в понедельник после существенного снижения по итогам предыдущей недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на $0,55 (1,21%) - до $46,09 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,32 (0,71%) - до $45,54 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,51 (1,19%) - до $43,52 за баррель. Контракт подорожал на $0,27 (0,63%) - до $43,01 за баррель по итогам предыдущей сессии.

За минувшую неделю стоимость Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 4,4%. Снижение цен было отмечено по итогам пятой недели подряд, что является самым длительным периодом спада на нефтяном рынке с августа 2015 года, свидетельствуют данные FactSet.

"Медвежий" тренд на рынке сохраняется, несмотря на сигналы того, что нефтедобывающие страны успешно выполняют условия соглашения о сокращении добычи, пишет MarketWatch.

Согласно данным технического комитета ОПЕК по мониторингу выполнения достигнутых договоренностей, соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи в мае было выполнено на 106%.

"Однако трейдеры не убеждены в том, что сокращение добычи государствами ОПЕК+ сможет уменьшить глобальные запасы до среднего уровня за пять лет в условиях роста производства нефти в США, Ливии и Нигерии", - отмечает старший аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США по итогам 23-й недели подряд.

Количество таких установок увеличилось за неделю на 11 штук - до 758 установок.

Цены на нефть могут "снизиться сильнее, однако уровень цен ниже $50-55 за баррель не будет устойчивым, поскольку со временем недостаточные инвестиции в отрасль начнут ограничивать объемы добычи", говорит старший аналитик по энергетическому сектору Edward Jones Брайан Янгберг.

"Мы ожидаем подъема цен на нефть позднее в этом году и в 2018 году", - отмечает эксперт.