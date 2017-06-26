Подъем нефтяных котировок прибавит инвесторам оптимизма - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно позитивным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись выше отметки в $46 за баррель, демонстрируя отскок после снижения в течение пяти предыдущих недель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью показывают положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1870 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит позитивную тенденцию, обозначившуюся в нем ещё на прошлой неделе, за которую он прибавил 2.4%", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.