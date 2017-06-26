Утренние прогнозы: подъем нефтяных котировок прибавит инвесторам оптимизма в понедельник

После провала на прошлой неделе нефть дорожает, улучшилось настроение и на российском фондовом рынке. Эксперты ждут роста акций в начале торгов понедельника.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно позитивным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись выше отметки в $46 за баррель, демонстрируя отскок после снижения в течение пяти предыдущих недель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью показывают положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1870 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит позитивную тенденцию, обозначившуюся в нем ещё на прошлой неделе, за которую он прибавил 2.4%".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Внешний фон в понедельник предполагает покупки в начале торгов. Повышающиеся цены на сырье предположительно поддержат отечественных инвесторов. Целью восходящего движения на неделю видим 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Потенциальное ухудшение внешнего фона с повторным выходом к 1800-1850 пунктам по индексу ММВБ рекомендуем выкупать. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) покупки возможны в районе 90 000-95 000. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) в течение недели возможно возвращение к 59 000-60 000, где будут оправданы спекулятивные покупки в ожидании возобновления роста к 61 000-62 000. Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась незначительным повышением. Азия торгуется сдержанным ростом. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок сегодня будет пытаться расти, индекс РТС может прибавить 0,5-1%. Коррекция вверх давно назрела. Курсы доллара и евро упадут до 59 рублей и 66,2 рубля соответственно".

ИК "ЛМС": "Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке с ростом на 0,5% на фоне восстановления цен на нефть".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы немного понизились, по азиатским наблюдается повышение. Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося ранее возврата к уровню 1000 пунктов по индексу РТС. Внешний фон выглядит умеренно-позитивным, но пока не дает оснований для сильных движений. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление рубля под влиянием благоприятной динамики цен на сырьевых рынках".

ИК "Атон" : "В понедельник отечественный фондовый рынок откроется ростом на 0.5%-1% вслед за подросшей нефтью".