Внешний фон в понедельник предполагает покупки в начале торгов - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ по итогам пятницы вернулся к 1860-1870 пунктам (+0,4%, 1867 пунктов), что мы рассматриваем как позитивный сигнал, - отмечает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. Объемы упали до минимума за четыре сессии".

Сессия в США завершилась незначительным ростом (S&P 500 +0,16%, 2438 пунктов) на фоне повышения цен на нефть.

На торгах в Азии наблюдаются сдержанные покупки, которым способствуют спекуляции на тему роста мировой экономики, ожидания сохранения стимулирующей политики от основных Центробанков.

Фьючерс на S&P 500 вновь торгуется около 2435 пунктов. В течение недели возможны попытки протестировать 2400-2420 пунктов, которые, вероятно, стоит использовать для спекулятивных покупок. Фьючерс на нефть сорта Brent продолжил отскок к $46. Значимые сопротивления видим около $47, $49. Закрепление выше данных уровней предположительно даст сигнал к возобновлению роста с первым ориентиром $52-53. В перспективе следующих месяцев ждем выход к $55-60.

Фьючерс на золото консолидируется около $1255. Возможное снижение в течение недели эксперт рекомендует выкупать от $1230-1240. Спекулятивные продажи оправданы, по нашему мнению, ближе к $1270, $1290-1300.

"Внешний фон в понедельник предполагает покупки в начале торгов, - уверен А. Волынский. - Повышающиеся цены на сырье предположительно поддержат отечественных инвесторов. Целью восходящего движения на неделю видим 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Потенциальное ухудшение внешнего фона с повторным выходом к 1800-1850 пунктам по индексу ММВБ рекомендуем выкупать. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) покупки возможны в районе 90 000-95 000. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) в течение недели возможно возвращение к 59 000-60 000, где будут оправданы спекулятивные покупки в ожидании возобновления роста к 61 000-62 000. Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась незначительным повышением. Азия торгуется сдержанным ростом. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”".