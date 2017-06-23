Рынок акций на неделе подрос по ММВБ за счет ослабления рубля

Рынок акций РФ на неделе подрос по индексу ММВБ за счет ослабления рубля на фоне упавшей нефти к уровням весны прошлого года из-за наращивания добычи сырья в США. Индекс РТС просел из-за роста доллара и на фоне продления ЕС антироссийских санкций еще на год.

В период с 19 по 23 июня индекс ММВБ вырос на 2,4% - до 1867,46 пункта, индекс РТС потерял 0,6% и достиг 988,93 пункта; доллар вырос на 1,71 рубля, августовская нефть Brent подешевела на 3,8% или $1,8.

Рынок акций РФ начал торговую неделю с роста вслед за мировыми площадками, индексы ММВБ и РТС поднялись к утерянным ранее рубежам 1850 и 1000 пунктов, но преодолеть их не смогли из-за просевшей нефти. Цена Brent просела в район $47 за баррель, отыгрывая статистику Baker Hughes о росте активных буровых в США 22-ую неделю подряд (+6, до 747 штук), чего не наблюдалось три десятилетия. Кроме того, Ливия сообщила, что добыча в стране поднялась почти до 900 тыс. б/с (Ливия не участвует в коллективном соглашении ОПЕК+ об ограничении добычи).

Во вторник рынок акций показал смешанную динамику цен blue chips и индексов на фоне падения нефти и рубля; индекс ММВБ подрос к 1860 пунктам, а РТС упал до 980 пунктов на фоне роста доллара на 1,2 рубля (до 59,64 рубля). Совет ЕС постановил продлить на год, до 23 июня 2018 года, ограничительные меры для России в связи с "незаконной аннексией" Крыма и Севастополя. Нефть Brent провалилась ниже $46 за баррель в ожидании очередной статистики по запасам в США и на фоне известий, что Ливия нарастила добычу до максимума за четыре года (900 тыс. б/с) после возобновления работы двух крупных месторождений.

Акции АФК "Система" днем взлетали почти на 18% после того, как на сайте картотеки арбитражных дел появилось уведомление о ходатайстве "Роснефти" и "Башнефти" об отказе от иска к АФК "Система" на 170 млрд рублей. Однако "Роснефть" заявила, что не отказывается от иска, назвав ходатайство подложным и обратилась в правоохранительные органы с целью расследования ситуации. Акции АФК после этого растеряли весь дневной рост и к закрытию торгов ушли в "минус" на 0,3%, при объеме торгов 1,7 млрд рублей.

В среду рынок акций РФ просел к 1850 пунктам по индексу ММВБ вместе с мировыми площадками и нефтью на статистике Минэнерго США о запасах и добыче сырья, лидировали в откате бумаги АФК "Система" (-4,1%), фаворитами стали бумаги "Аэрофлота" (+5,3%). Нефть Brent закрепилась ниже $46 за баррель, доллар на подъеме протестировал рубеж 60 руб./$1 на фоне известий, что добыча нефти в США повысилась на 20 тыс. б/с, а импорт нефти упал на 149 тыс. б/с. Растущая добыча в США, Ливии и Нигерии подрывает усилия ОПЕК+ по сокращению мировых запасов нефти, что оказывает постоянное негативное давление на глобальный рынок, отмечают эксперты.

В четверг индекс ММВБ превысил 1860 пунктов на фоне коррекционного отскока нефти вверх, рост рублевых цен сдерживался укреплением рубля. Упали бумаги "Норникеля" (-5,3%) и "Магнита" (-1,8%) из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", и раллировали акции АФК "Система" (+7,3%) на новостях, что компания обратилась к "Роснефти" с предложением механизма внесудебного урегулирования спора, в рамках которого НК и ее дочерняя "Башнефть" требуют от АФК 170,6 млрд рублей.

Коррекция рынка акций РФ вместе с нефтью продолжилась в пятницу, индекс ММВБ превысил 1865 пунктов, несмотря на укрепление рубля; локомотивом роста выступили бумаги "Норникеля" (+2,1%), постепенно закрывающие дивидендный разрыв. Просели после отсечки дивидендов акции "Газпром нефти" (-3,9%), "префы" "Ленэнерго" (-8,7%).

Нефть Brent подросла к $45,5 за баррель на фоне известий, что тропический шторм "Синди", вызвавший частичную приостановку нефтедобычи в Мексиканском заливе, может привести к дальнейшему сокращению товарных запасов нефти на следующей неделе.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись "префы" "Мечела" (+16%), бумаги "Аптечной сети 36,6" (+14%), АФК "Система" (+13%); хуже рынка выглядели акции "Челябинского цинкового завода" (-10%), "Группы ЛСР" (-9%), АО "Ашинский металлургический завод" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может попытаться развить коррекцию вверх, ориентируясь на динамику нефти, влияние на которую окажет очередная статистика Baker Hughes по числу активных буровых в США. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1850-1920 пунктов, для индекса РТС - 960-1020 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".