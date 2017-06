Цены евробондов РФ по итогам недели снизились вслед за нефтью и на фоне размещения новых выпусков

Москва. 23 июня. Котировки российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели заметно снизились вслед за падающей нефтью и на фоне размещения новых выпусков суверенных евробондов РФ на сумму $3 млрд. При этом изменения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) оказались незначительными, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов

Тенденция к ценовому снижению отечественных евробондов сформировалась в самом начале недели и была следствием новостей о начале размещения Минфином двух новых траншей суверенных евробондов - 10-летних и 30-летних бумаг с границами по доходности 4-4,5% и 5-5,5% годовых соответственно. Но в целом снижение котировок было умеренным, и каких-либо агрессивных продаж на рынке не было. По мнению экспертов, умеренное снижение котировок обращающихся на рынке еврооблигаций было связано с тем, что часть инвесторов продавали бумаги, высвобождая финансовые ресурсы для покупки новых выпусков суверенных евробондов, которые обычно являются более привлекательными с точки зрения доходности, так как эмитент предоставляет премию к уровню процентных ставок на вторичном рынке.

Наиболее значительное падение отечественных евробондов отмечалось во вторник, оно было реакцией инвесторов на заметно упавшую нефть и обесценение рубля. Падение самых "длинных" на тот момент обращающихся на рынке выпусков с погашением в 2042-2043 годах достигало 250-260 базисных пунктов, что привело к росту их доходности всего за один день на 15-17 базисных пунктов. При этом снижались в цене практически все активы emerging markets, но их снижение было относительно скромным, и в этом плане российские бумаги выступали в качестве аутсайдеров. Рынок практически полностью проигнорировал новости о том, что глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон подготовил некий план по налаживанию отношений с Россией, хотя они могли бы вызвать некоторое позитивное движение.

Цены на нефть продолжили активно снижаться во вторник, в результате чего нефтяной рынок перешел в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика. Устойчивая тенденция к повышению нефтедобычи в США была основным негативным фактором для нефтяного рынка, поскольку она сводит на нет все усилия по заключению международного соглашения о сокращении производства и в то же время подрывает настрой производителей ОПЕК, которые быстро теряют долю рынка в пользу США. По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране повысилась на 20 тыс. б/с, а ее импорт упал на 149 тыс. б/с. Кроме того, участников рынка тревожит наращивание добычи в Ливии и Нигерии.

Минфин РФ во вторник завершил размещение 10-летнего транша евробондов на сумму $1 млрд с доходностью 4,25% годовых и 30-летнего транша на сумму $2 млрд с доходностью 5,25% годовых, общий спрос на бумаги составил порядка $6,6 млрд.

В середине недели котировки российских еврооблигаций приостановили падение и легли в боковой дрейф. Рынок переваривал всю совокупность информации, полученную в последние дни, включая итоги состоявшихся размещений двух новых траншей суверенных евробондов и угрозу возможного ужесточения антироссийских санкций со стороны США.

Вместе с тем в начале торгов 22 июня на рынке российских еврооблигаций вновь доминировали продавцы, отреагировавшие на новую волну падения цен на нефть, которые опустились до минимальных уровней за последние 10 месяцев. Однако ближе к середе дня на рынке появились покупки, и к вечеру отечественным евробондам удалось отыграть большую часть утреннего снижения. В значительной степени улучшению настроений способствовал наметившейся отскок в рамках коррекции мировых цен на нефть. Кроме того, поддержку рынку оказало как отсутствие новых негативных новостей, так и некоторая стабилизация ситуации на всех emerging markets.

В последний день недели восстановление в секторе отечественных евробондов продолжилось (благодаря плавному росту нефти), но все равно большинство бумаг закрывало неделю с потерями. Исключение составил лишь вновь размещенный тридцатилетний выпуск с погашением в 2047 году, который вырос в цене на 1,5%, а его доходность опустилась на 10 базисных пунктов - до 5,15% годовых. Котировки же нового десятилетнего выпуска потеряли с момента размещения 0,1%, опустившись до 99,9% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 4,26% годовых).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,15% и составила 120,09% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries не изменился за пять торговых дней и 23 июня составил 79 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 2,4%, с погашением в 2042 году - на 2,5% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 19 пунктов и составил 273 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 0,59%, бумаги с погашением в 2023 году - на 0,55% (их спред к US Treasuries расширился на 7 пунктов - до 173 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2020 году потеряли в цене 0,48%, а с погашением в 2018 году - 0,17%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основной движущей силой для рынка валютных гособлигаций в ближайшие недели будут внешние факторы. Во-первых, большое влияние будет оказывать ситуация на рынке углеводородов, где в последнее время наблюдается повышенная волатильность. Во-вторых, сдерживать активность покупателей будут такие факторы, как общая нестабильность мировых рынков капитала на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.