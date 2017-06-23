К концу года вполне можно рассчитывать на котировки пары доллар/рубль ниже отметки 55 - "Открытие Брокер"

В середине уходящей недели рубль заметно ослаб по отношению к основным мировым валютам, обновив тем самым полугодовые минимумы. В частности, пиковое значение пары доллар/рубль на уровне 60,4 было отмечено в среду, констатирует аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Распродажи явились следствием затяжного снижения цен на нефть, что до недавнего времени не находило отражения в котировках национальной валюты.

Для того чтобы понять, что сейчас происходит с рублем, и куда дальше двинутся его котировки, необходимо разобраться в причинах коррекции на рынке "черного золота" и его дальнейших перспективах. Очевидно, что она носит по большей части спекулятивный характер на фоне спекуляций вокруг заявлений членов ОПЕК+, ожиданий распродажи стратегических запасов нефти в США и слухов о подготовке Мексики к очередному хеджированию цен на нефть. Опасения в некоторых игроков рынка вселяет и повышенная буровая активность в т.ч. у сланцевиков США. Между тем значимых фундаментальных причин для значительного снижения котировок нет. Согласно недавнему соглашению картеля ОПЕК и стран вне организации, сокращение добычи продлится до 1 марта 2018 года. При этом страны-участницы ответственно подходят к своим обещаниям: соблюдение пакта членами группы в мае оценивается в 108%. К тому же цены на нефть номинированы в долларах США, который с начала года подешевел к корзине валют примерно на 5%, что выступает важным фактором поддержки сырьевых котировок из-за переоценки. Наконец, по данным МВФ, в 2017 году темпы роста глобальной экономики ускорятся до 3,4% против 3,1% в 2016 году, а чем выше темпы роста глобального ВВП, тем, при прочих равных, больше спрос на углеводороды. Неудивительно, что Министерство энергетики США, к примеру, ожидает в 2017 году превышения спроса над предложением и среднегодовых котировок Brent около $53 за баррель – это гораздо выше текущих значений.

"Учитывая перечисленные факторы снижения цен на нефть и прогнозы развития ситуации, ожидаю, что текущие распродажи на отечественном валютном рынке долго не продлятся. С высокой вероятностью котировки Brent вскоре вернутся в ставший привычным после первого подписания соглашений ОПЕК+ широкий диапазон $48-57 за баррель, а к концу года вполне можно рассчитывать на котировки пары доллар/рубль ниже отметки 55", - заключает специалист "Открытие Брокер".